《飛虎3》何慈茵憑打戲獲封「全能公主」

TVB新劇《飛虎3壯志英雄》周一晚首播，首兩集中女藝人何慈茵戲份極重，開槍、近身格鬥、飛車樣樣精通，被網民封為「全能公主」，角色造型亦備受關注，不是Bra Top便是貼身露腰裝上陣，對此她受訪時笑言：「劇組想我打得嚟有型之餘，又散發到多少少女人味，所以造型設計Sexy啲！我都真係近乎每套衫都露腰，所以有刻意做多啲運動同食得清啲，希望拍攝時見到人魚線同腹肌！」31歲的何慈茵是中英混血星二代，爸爸何麥師承劉家良，精於洪拳，在八、九十年代拍過不少動作片，亦曾任電影武術指導。何慈茵五歲開始學洪拳，為劉家良徒孫，今次《飛虎3》是她第一部劇集。