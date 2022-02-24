  • 2022年2月24日 星期四
  • 11º
  • 74%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 財政預算案消費券按揭竹篙灣全民檢測

日報新聞 > 娛樂

Jeremy《半》MV廖子妤做女主角

2022-02-24 列印
■Jeremy單飛MV請來廖子妤擔任女主角。
Previous Next

李駿傑（Jeremy）成為MIRROR第7位單飛的成員，推出首支個人歌曲《半》，新歌及MV前日首播，隊友Anson Lo及Edan都在網上為Jeremy打氣兼谷歌。

Jeremy在《半》唱出欲望底層裏的真我，展現與另外6位單飛成員截然不同的歌曲風格，MV女主角找來今屆香港電影金像獎最佳女配角雙提名的廖子妤，一同以黑暗風散發妖艷魅力，他更第一次搽指甲油及畫白色眼線，化身天使與惡魔，大跳糅合Urban Dance及現代舞的舞蹈。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd