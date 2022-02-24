■阿Bob一家大細開支不輕。

■林作稱已接到母親指示如何運用消費券。

■羅家英讚好撥款支持「粵劇發展基金」。

疫情下很多行業的老闆和打工仔的收入大受影響，各界期望政府施援，財爺昨日宣讀新一份《財政預算案》建議推出多項紓困方案，森美、林盛斌（阿Bob）、林作及羅家英等，均有就這份預算案發表意見。財政司司長陳茂波昨日發表《財政預算案》，當中的惠民措施包括派1萬元消費券、綜援/高齡津貼/長者生活津貼/傷殘津貼多發放半個月金額、補貼1000元電費等。森美因疫情和家人多次需隔離，最關心及體會到隔離之苦，故深信這份預算案幫到很多受疫情影響的市民。森美接受本報訪問時表示：「呢啲對手停口停嘅工作人員都好有幫助㗎！有啲人受疫情影響返唔到工，自己、屋企人、公司有人中招要隔離14日，成個月冇人工，佢哋要生活，影響好大，對佢哋幫助好重要。我反而冇特別用途，能夠幫到有需要家庭同朋友都係好事。」身為老闆和打工仔的林盛斌（阿Bob）就認真地說：「我真係好希望有關方面，可以多啲支援同援助小商戶，有好多朋友做飲食、美容、服務業真係好慘。」問到如何運用1萬元消費券？阿Bob說：「我會去金舖買最少手工費嘅金器或銀器，咁樣會保值啲。金同銀整體嚟講都係慢慢向上升。我會着眼喺財富累積多過即時享樂。」林作：梗係開心啦！林作亦很歡迎派1萬元消費券，他說：「梗係開心啦！可以幫我哋解決未來幾個月，我喺屋企食飯同買餸錢！我媽媽都喺北京打畀我，話寄八達通返嚟畀我Claim錢，媽媽諗住留1萬蚊畀工人姐姐做雜費。」他又笑言，「兩母子夾埋兩皮都幾開心，呢啲咪叫有用，所以快啲畀！」另外，粵劇大老倌羅家英得知政府將撥1億元支持「粵劇發展基金」，預計有800從業員受惠，他就此表示：「梗係好！希望啲錢可以用到好的地方上，可以繼續推動這個界別。（派1萬元消費券？）對基層有幫助，對演員都有啲幫助，始終有些人失業。」