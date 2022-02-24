敖嘉年否認緋聞兼自爆離婚蔣家旻：總之冇同佢拍過拖

蔣家旻和敖嘉年曾合作拍攝劇集《欺詐劇團》，對於傳出緋聞，蔣家旻坦言感到很無辜，又明言和敖嘉年沒有拍拖。蔣家旻昨日回應記者查詢時直言：「當然覺得好無辜，總之冇同佢拍過拖。我同佢拍劇熟，亦有共同圈外朋友，關係依然係朋友。」
敖嘉年又稱對感情事會隨緣，並指很欣賞蔣家旻，但覺得她惡。蔣家旻則笑言自己不止隨緣更是佛系，「多謝佢欣賞先，哈哈！我對任何異性都無特別考慮過，偏佛系，自己唔心急所以隨緣。」
第五波疫災，經濟插水，市民陷於水深火熱之中。財政司司長陳茂波發表任內最後一份《財政預算案》，為惠民紓困，一次過派發九粒糖，最矚目的，是動用六百六十四億元公帑，由四月起分兩次向成年市民發放一萬元電子消費...
2022-02-24
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
俄羅斯總統普京承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立及派兵進入烏東地區，美國總統拜登指相關決定違反國際法，但強調現時仍然有時間避免戰爭爆發；另外日本首相岸田文雄周三宣佈，跟隨美國和歐盟，對俄羅斯實施制裁。拜登在白...
2022-02-24
疫情下樓市續現調整，二手屋苑減價成交續現。據《星島地產網》報道，屯門聚康山莊錄本月首宗成交，美聯物業首席高級營業經理羅立恒表示，聚康山莊2座低層E室，面積428方呎，採兩房間隔，向西南望開揚市景，原業...
2022-02-24
雖然烏克蘭事件尚未平息，外圍股市早段反彈。在開市後數分鐘，美股杜指已升165點，至33761點，其後傳來烏克蘭宣佈進入緊急狀態，大市即反覆下跌。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33186點，跌410點；標...
2022-02-24
格拉斯哥流浪右閘達華尼亞攻守兼備，助球隊保持各賽事主場九連勝兼零失球。今晚歐霸淘汰圈附加賽次回合再遇防線傷兵滿營的多蒙特，這名三十歲隊長可望率隊延續強勢，雙殺蜜蜂軍團晉級十六強，主勝值捧。（Now64...
2022-02-24
羅子溢（前名羅仲謙）繼與太太楊茜堯（前名楊怡）定情作《On Call 36小時II》後，相隔9年，最近在《家族榮耀》再度合作，劇中大家各與另一半有親熱戲，但子溢話同老婆有晒共識完全唔會呷醋，反而拍攝時...
2022-02-24
疫情惡化，百業蕭條，經濟受創。當務之急，是遏止疫情，同時力挺市民，共渡時艱。財政司司長陳茂波昨天公佈財政預算案，可說是「及時雨」，推出第二輪「電子消費券」計劃。今次比首輪大手筆，每名成年永久居民將獲發...
2022-02-24
昨晚舉行快活谷百萬挑戰盃煞科戰，呂廄「超好日子」後上追平積分領先但沒有上陣的「俏芳華」，成為平頭冠軍；而呂健威另靠潘頓策騎的「百勝名駒」和「精選威」中三元。至於潘頓則為蘇廄「兄弟友盈」和石廄「穿甲鷹」...
2022-02-24