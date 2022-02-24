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敖嘉年否認緋聞兼自爆離婚蔣家旻：總之冇同佢拍過拖

2022-02-24 列印
■蔣家旻和敖嘉年（右三）曾合作拍劇。
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蔣家旻近日被指疑與「人夫」敖嘉年撻着，但敖嘉年卻因這段緋聞，自爆與太太原來已離婚逾三年！

蔣家旻和敖嘉年曾合作拍攝劇集《欺詐劇團》，對於傳出緋聞，蔣家旻坦言感到很無辜，又明言和敖嘉年沒有拍拖。蔣家旻昨日回應記者查詢時直言：「當然覺得好無辜，總之冇同佢拍過拖。我同佢拍劇熟，亦有共同圈外朋友，關係依然係朋友。」

敖嘉年又稱對感情事會隨緣，並指很欣賞蔣家旻，但覺得她惡。蔣家旻則笑言自己不止隨緣更是佛系，「多謝佢欣賞先，哈哈！我對任何異性都無特別考慮過，偏佛系，自己唔心急所以隨緣。」■蔣家旻自言不心急拍拖。
■蔣家旻自言不心急拍拖。


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