華仔獻Sing齊撐《同心抗疫》

■華仔（左四）和單立文（左五）等出席新片開機儀式。

TVB(無線)集合數十位藝人錄製抗疫歌曲《獅子山下 同心抗疫》，近日再邀20多位紅星加盟，包括：成龍、劉德華、譚詠麟、呂良偉及佘詩曼等，並推出新版本MV。TVB亦製作新一輯《爭分奪秒同抗疫》在翡翠台播出，繼續為市民提供防疫資訊。華仔主演的內地喜劇新片《紅毯先生》，前日在深圳舉行開機儀式，出席演員還有「豹哥」單立文、瑞瑪席丹、劉漪琳、周煒等。該片內容是講述香港過氣明星，為翻紅而跟內地大導演合作的喜劇故事，並將於2023年上映。豹哥昨日更在社交網分享會上的照片，這次是他和華仔是繼《賭俠》後，相隔30年再度合作，豹哥留言道：「2022年2月22號正式開鏡啦，相隔30年『刀仔』同『侯賽因』又再碰面，今次搞邊科呢？就等導演寧浩發辨啦。」