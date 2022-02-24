偉仔《尚氣》「父子」爭帝 《不戰無歸》兩「蜘蛛俠」攔路

■湯姆（左圖）及安德魯（右圖）憑《不戰無歸》入圍。

表揚虛擬題材電影及劇集的第2屆影評人之選超級頒獎禮，前晚公佈各獎提名名單，超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》及《蜘蛛俠：不戰無歸》各獲最多的5提名，《蜘》片兩位「蜘蛛俠」湯姆賀倫及安德魯嘉菲，將與《尚》片的「父子兵」梁朝偉及劉思慕，以及《自殺特攻》的John Cena及Idris Elba爭奪英雄電影最佳男主角寶座，偉仔再入圍最佳奸角獎，同片的楊紫瓊、《蜘》片的Zendaya和《黑寡婦》史嘉莉祖安遜等，則獲提名影后。而韓劇《魷魚遊戲》主角李政宰獲提名爭視帝，鄭浩妍及金姝怜則有份爭視后。另外，奧斯卡大會昨公布，今屆頒獎禮會取消直播頒發最佳剪接、化妝與髮型等8個獎，改為直播前一小時公佈，並會剪輯濃縮於直播中播放，不過影迷紛指責大會為求收視不惜「大細超」，有欠公平和尊重。