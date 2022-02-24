現病徵兩檢一測呈陰性 符家浚前日確診漸痊瘉

■符家浚貼出快測結果。

■On仔連日分享病況。

繼多位電台DJ及藝人先後宣佈染疫後，唱作歌手符家浚前晚亦在社交網自爆確診新冠，並上載呈陽性的快速檢測棒相片。符家浚透露由本月17日起出現病徵，先後兩次強檢及一次快測均呈陰性，直至前日快測才確診，他現正於居家隔離，並寫道：「身體現在完全無問題，繼續食藥飲水瞓覺。長命先可以撐過去，痊瘉中應該多喝水。」好友何雁詩及龔柯允均有留言慰問。另外，日前確診的C AllStar成員陳健安（On仔），連日在社交網分享病情變化，透露未想到第9天快測仍呈陽性，笑言發現休息幾天皮膚變好！