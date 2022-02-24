  • 2022年2月24日 星期四
  • 11º
  • 74%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 財政預算案消費券按揭竹篙灣全民檢測

日報新聞 > 娛樂

現病徵兩檢一測呈陰性 符家浚前日確診漸痊瘉

2022-02-24 列印
■符家浚自爆確診後獲好友慰問。資料圖片
Previous Next

繼多位電台DJ及藝人先後宣佈染疫後，唱作歌手符家浚前晚亦在社交網自爆確診新冠，並上載呈陽性的快速檢測棒相片。

符家浚透露由本月17日起出現病徵，先後兩次強檢及一次快測均呈陰性，直至前日快測才確診，他現正於居家隔離，並寫道：「身體現在完全無問題，繼續食藥飲水瞓覺。長命先可以撐過去，痊瘉中應該多喝水。」好友何雁詩及龔柯允均有留言慰問。

另外，日前確診的C AllStar成員陳健安（On仔），連日在社交網分享病情變化，透露未想到第9天快測仍呈陽性，笑言發現休息幾天皮膚變好！■符家浚貼出快測結果。
■符家浚貼出快測結果。
■On仔連日分享病況。
■On仔連日分享病況。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd