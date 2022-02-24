離港4個月拍劇 大女視父母陌生人 羅子溢爆楊茜堯 靠索囡囡物品止癮

■去年12月，子溢和茜堯宣佈細仔出世。

■《家族榮耀》中子溢和茜堯各有另一半，但當面咀都冇尷尬。

■子溢謂細仔跟大女芯芯一樣，遺傳了他的粗眉。

■子溢希望疫情快過，可以跟一對仔女去旅行。

■子溢和茜堯趁住拍劇空檔，多了時間拍拖過二人世界。

■劇中子溢和李彩華演夫妻，不時會有親暱戲份。

■茜堯劇中跟黃浩然結婚，但又跟張智霖有段情。

■子溢和茜堯9年前合作《On Call 36小時》而定情。

■茜堯12年憑《名媛望族》奪視后，絕對有資格評價老公演技。

羅子溢（前名羅仲謙）繼與太太楊茜堯（前名楊怡）定情作《On Call 36小時II》後，相隔9年，最近在《家族榮耀》再度合作，劇中大家各與另一半有親熱戲，但子溢話同老婆有晒共識完全唔會呷醋，反而拍攝時最辛苦跟囡囡芯芯分隔兩地4個月，他更爆茜堯靠索囡囡物品味來止癮。去年12月茜堯誕下細仔湊成好字，雖然子溢有一對仔女已滿足，但希望子女長大多個伴，已計劃跟太太再追多個，望變一家五口。子溢獲《家族榮耀》監製梁家樹邀請與茜堯一同演出時，就非常興奮，「我叫老婆做啦，我好想同佢做對手戲，對上一次已經係《On Call》，同埋今次關係有少少敵對，會幾過癮。」劇中子溢同茜堯是叔嫂關係，各有另一半李彩華和黃浩然，茜堯更有情人張智霖，但子溢話同太太早有共識，完全不會呷醋和尷尬，「我哋會好大方企喺對方角度睇，完全冇問題，直情會鼓勵，我哋都會同對手講，唔好理我哋嘅關係，可以盡量做，我哋已經有晒共識，你點做都唔會有嘢。」不過他跟茜堯的大方，反而令到拍檔李彩華不慣，「佢覺得好奇怪，『明明你老婆喺度，但係又唔同佢講嘢，不停咁同我講嘢，跟住又好Gentleman坐低又幫我攝番晒啲咕o臣，感覺好奇怪』我話真係唔使介意，我哋做返自己角色就OK，我仲同佢傾，好怕人哋演兩公婆好生疏唔真實，所以我會攬佢，甚至錫佢，佢都認同我諗法。」獲視后讚賞演技再跟茜堯合作子溢坦承好過癮，除了可以傾戲經，更獲視后老婆讚演技有進步，「佢話『我覺得你啲場口拿捏得好準，啲情感好到位，做得幾好』我話有你話好就得啦！我成日講笑，『你就公認民選視后，我o依家日日都同你生活，唔多唔少都應該訓練到我，應該可以學以致用，哈哈！』」而他最開心拍攝期間可以同茜堯拍拖，「可以出街食吓飯，二人世界多咗，又賺到錢又可以拍到好嘅劇。」雖然到深圳拍攝多了私人時間，但當時大女芯芯只得半歲，兩夫婦跟囡囡分隔兩地，自然心掛掛，子溢大爆茜堯要索囡囡物品來止癮，「佢作為媽媽個心係好掛住，佢帶晒芯芯所有嘢返酒店，例如平時攬個公仔、攞開嘅巾巾，佢幅相，全部擺晒喺牀度，佢返到房得閒就索吓，因為有芯芯沖涼液啲味，仲要日日視像。」可惜加埋隔離時間，他們一走就4個月，芯芯已當他們陌生人，「返到去第一眼佢望一望我哋，好似唔識好哋咁，跟住即刻行返去婆婆度，老婆好心痛，我哋用咗差唔多半年時間，慢慢佢接納返我哋，不過好多人叫我哋放心，小朋友1歲前記憶唔係好記得，所以寧願把握個機會先。」細仔為食重得快去年11月《頭條》訪問子溢時，他承認有計劃生第2個，但絕口不提茜堯已懷第2胎，而細仔就宣佈在之後12月出世，笑指他欠讀者一個交代，他就鬼馬話：「11月問，啱呀，冇牴觸呀！哈哈！要尊重太太決定，唔想特別講。」不過他坦承當時太太冇避忌照出街，「大女都有返Playgroup，老婆大住個肚同佢返學校，好多身邊朋友或者好多同學仔媽咪都知道，只係我哋冇刻意喺社交媒體講。」雖然已有個好字，但他們已計劃追多個，「陪到佢哋一世一定係兄弟姐妹，所以生第一個時已決心第二個，佢哋第時5、60歲起碼仲有個伴，嗰時我哋都唔知喺邊。」不過他認為3個就夠晒數，「頂晒籠3個，不過呢個就隨緣，我哋囝囝真係有少少刻意，但如果第3個就隨緣囉！有又好冇又好，我哋都好滿足，兩個係保本。」子溢透露細仔同大女最大分別是食量，「個女就唔肯食嘢，個仔食少啖都唔得，好大分別，醫生話佢生長個指數好厲害，出世1個月去覆檢，佢出世時8磅幾，1個月諗住多1kg，但佢多咗1.6kg，老婆話使唔使減奶，佢好鍾意食嘢，醫生話喺接受範圍，如果多過兩kg就要。」外貌方面，細仔亦同大女不同，「佢哋話似老婆嘅爸爸，似公公，但公公都唔喺度，我老婆都係印象中覺得，連我外母都唔係好記得，因為走咗好耐。（有冇家姐嘅粗眉大眼？）有粗眉，眼就家姐對眼大啲。我最想佢高，大隻可以操，高冇得掹長。」他已預備好同囝囝游水打波練身材，「好彩我心境仲好年輕，好想去玩，仲有體力，相信到佢10歲仲陪到佢。」採訪：杜杜 攝影：葉君海髮型：Jan Chiu@IL Colpo 化妝：Jennifer@Annie G服裝：JW Anderson, Toga Archives