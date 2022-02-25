慧儀未做過主持，最初好緊張，好彩訪問一班嘉賓都是她識於微時的好友，好似夏韶聲和陳彥行等，「我同夏韶聲好似大纜都扯唔埋，但佢係我真真正正嚟香港，第一部電視劇《開心華之里》接觸嘅藝人，佢做我個Boss。」她又好感恩夏韶聲很照顧她，「馬拉係冇冬天但香港有，有次我哋外景出海，我凍到喺船艙度偷喊，之後佢送咗件外套畀我，我好感恩，呢件事一直喺我心入面。」
13歲已下廚的慧儀，今次在鏡頭前大顯身手，不過她坦言平日都鮮有煮家鄉菜，因在港買食材困難，所以想食只會跟囝囝去餐廳食，而趁今次機會仲可以學識平日不懂的馬拉菜，「例如『椰汁辣飯』我係好鍾意食，其實我大概知道係點樣整，但自己落手落腳去整就未試過。」慧儀坦言拍攝亦可止到思鄉癮，「好過冇啦！我喺鏡前同啲嘉賓傾偈，唔係好方便開懷大食，但喺鏡頭後我係不斷食好多。」
慧儀謂平日食得最多她手勢肯定是囝囝，而Hanson亦好乖仔會幫手做家務，雖然囝囝已長大，她身邊更有追求者出現，「啲男人好聰明，可能睇咗啲訪問，想同我做朋友都會接受Hanson，仲會行Hanson政策，乜都以Hanson行先。」但她未急為自己婚姻打算，囝囝仲會搞笑跟她講，「最好唔好啦！不過你都好難搵㗎啦！你一把年紀，脾氣又唔好，啲男人驚咗你！」慧儀坦言自己好宅，難搵對象，「我雖然話Open，但一有人埋身，又會有好多諗法，或者未遇到一個令我發晒狂嘅人。」