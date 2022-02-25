■51歲的慧儀keep得甚fit，難怪追求者一直都有。

■慧儀邀請了多位圈中好友做嘉賓，其中有夏韶聲。

■患有先天性心臟病的Hanson，健康尚算穩定，令慧儀放心不少。

■慧儀在節目會大顯身手，跟師傅齊齊煮馬拉菜。

■今次慧儀會拍住同樣來自馬拉的廖子妤做主持。

■Hanson會幫媽咪做家務，相當乖仔。

張慧儀最近首度做主持，拍攝香港開電視《曬Ya馬拉Moi》，介紹家鄉馬來西亞美食之餘，更會親自下廚跟一班圈中好友分享，因疫情兩年未回鄉的她，趁機一解思鄉情。慧儀又透露養子Hanson（張晃維）已18歲較獨立，不過51歲的她仍未急於搵對象，又笑指追求者會行Hanson政策冧她。採訪：杜淑霞 攝影：沈健程 場地：The AIR (The ONE)慧儀未做過主持，最初好緊張，好彩訪問一班嘉賓都是她識於微時的好友，好似夏韶聲和陳彥行等，「我同夏韶聲好似大纜都扯唔埋，但佢係我真真正正嚟香港，第一部電視劇《開心華之里》接觸嘅藝人，佢做我個Boss。」她又好感恩夏韶聲很照顧她，「馬拉係冇冬天但香港有，有次我哋外景出海，我凍到喺船艙度偷喊，之後佢送咗件外套畀我，我好感恩，呢件事一直喺我心入面。」13歲已下廚的慧儀，今次在鏡頭前大顯身手，不過她坦言平日都鮮有煮家鄉菜，因在港買食材困難，所以想食只會跟囝囝去餐廳食，而趁今次機會仲可以學識平日不懂的馬拉菜，「例如『椰汁辣飯』我係好鍾意食，其實我大概知道係點樣整，但自己落手落腳去整就未試過。」慧儀坦言拍攝亦可止到思鄉癮，「好過冇啦！我喺鏡前同啲嘉賓傾偈，唔係好方便開懷大食，但喺鏡頭後我係不斷食好多。」慧儀謂平日食得最多她手勢肯定是囝囝，而Hanson亦好乖仔會幫手做家務，雖然囝囝已長大，她身邊更有追求者出現，「啲男人好聰明，可能睇咗啲訪問，想同我做朋友都會接受Hanson，仲會行Hanson政策，乜都以Hanson行先。」但她未急為自己婚姻打算，囝囝仲會搞笑跟她講，「最好唔好啦！不過你都好難搵㗎啦！你一把年紀，脾氣又唔好，啲男人驚咗你！」慧儀坦言自己好宅，難搵對象，「我雖然話Open，但一有人埋身，又會有好多諗法，或者未遇到一個令我發晒狂嘅人。」