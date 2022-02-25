■Bob向社福機構贈抗疫物資。

■軒仔突然上水，留言為大家打氣。

■《聲夢JUNIOR》參賽者年齡介乎11至15歲。

香港第五波疫情仍然嚴峻，不少藝人關注疫情，紛紛以不同方式捐出檢測包幫助有需要人士，姚焯菲（Chantel）正是其中一位，近日她的後援會計劃和慈善團體合作，購買1000套快速抗原測試套裝贈與基層居民。《聲夢傳奇》歌手Chantel的官方後援會在社交網宣佈將與慈善團體合作，將早前透過燈箱海報義賣得來的善款，用作購買1000套快速測試套裝，下周送贈予茶果嶺居民，預計有約300人受惠。至於林盛斌（Bob）亦聯同自家網店捐出30萬抗疫物資，包括快速測試套裝、口罩、酒精搓手液及自家品牌即飲燉湯和麵食等，贈予不同類型的社福機構。另外，突然在網上潛水23日的張敬軒終於上水，他透露放了一個悠長假期，刻意暫時放下一切社交媒體。軒仔又留言發放正能量：「無論你的思想上、身體上，抑或Testing Kit嘅test device上係Negative定Positive， 我哋都一定可以一齊捱得過！」此外，TVB成功憑《聲夢傳奇》培養出炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等新晉歌手，第二季勢在必行，周日起將播出新節目《聲夢JUNIOR》，主力培訓年僅11至15歲、對唱歌跳舞表演有熱誠的青少年。經過遴選，製作組篩選出18位參賽者晉級，其中最年幼的入圍者只有11歲，節目組根據各人所長分為三組進行比賽，最終的4強參賽者獲得《聲夢2》的參賽資格。