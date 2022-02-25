朴敘俊打齊三針後確診　 與IU新片《DREAM》受影響

■朴敘俊確診，影響他與IU的電影拍攝流程。

韓國疫情近日在演藝界大爆發，大熱劇集《梨泰院Class》男星朴敘俊昨日宣佈確診，但他並沒有症狀，現時接受隔離治療。據朴敘俊事務所指，他已打齊三針疫苗，在確診後立即停止所有工作。朴敘俊正與IU拍攝新片《DREAM》，團隊原定於月底出發到匈牙利取景，現朴敘俊需在隔離後，先完成在韓國的拍攝，才可以飛往當地與製作組會合。除朴敘俊外，女團MAMAMOO成員頌樂亦中招，據指她亦打齊三針，原定在下月推出新迷你專輯，但因確診而要暫停所有行程。人氣古裝劇《哲仁王后》的女主角申惠善同樣確診，正與她拍攝電影《勇敢的市民》的男星李濬榮亦染疫。