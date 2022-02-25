教主新歌化身吸血鬼粉絲願被咬

MIRROR成員2月份輪住出新歌，繼Ian、Jeremy推出單曲後，第三炮輪到「教主」Anson Lo。
教主前晚在社交網宣佈今日推出新歌《Mr. Stranger》，他更率先將新歌造型照曝光，相中見教主化身吸血鬼，雙眼發紅，並留言：「《Mr. Stranger》今次是吸血鬼主題～你們期待嗎？」一眾「神徒」大讚教主好型，更有人笑指：「嚟咬我啦！」、「想俾你吸晒啲血」，連鄭欣宜也留言「OMG…」Jeremy亦有留言讚：「Cool」。
再多一兒童染疫身亡。一名患肌肉遺傳病的九歲男童，在家中昏迷，送院搶救後不治，事後其樣本化驗確診新冠肺炎。他生前沒有接種疫苗，當局呼籲家長盡快帶子女去打針。醫管局總行政經理劉家獻公佈，一名九歲男童昨早在...
2022-02-25
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
加拿大總理杜魯多宣佈卡車司機示威危機解除，終止使用為平息事件而動用的緊急狀態法之際，美國周三有數百名卡車司機組車隊從加州南部出發，準備前進首都華府抗議防疫限制措施。受到癱瘓加拿大多座城市的抗議活動鼓舞...
2022-02-25
《財政預算案》有利好樓市措施公佈，二手屋苑交投趨增。據《星島地產網》報道，美聯物業助理區域經理林潤強表示，財案放寬按揭成數，有助刺激中價物業交投，鴨脷洲海怡半島不乏逾千萬成交，屋苑13座中層G室，面積...
2022-02-25
俄羅斯全面入侵烏克蘭，觸發全球股市大幅震盪，其中俄羅斯RTS指數一度暴跌50%。美股三大指數早段全線向下，美股杜指周四早段曾跌805點，報32326點；納指亦跌300點，報12745點；標普500指數...
2022-02-25
法國中鋒基奧特傷瘉復出後，現已重拾射手觸覺，順利重奪一席正選位置，而且帶領AC米蘭連續兩輪意甲力壓衞冕的國際米蘭排第一。今晚聯賽主場迎戰狀態差勁的烏甸尼斯，此子有力率紅黑軍團大勝一場，讓球主客和讓一球...
2022-02-25
Jeremy（李駿傑）近日成為MIRROR當中，第7位推出Solo歌的鏡仔，新歌《半》大玩暗黑妖媚，Jeremy坦承去年演唱會後，更認定這是未來風格。出道3年多，終等到單飛機會，Jeremy形容心情既...
2022-02-25
第五波疫情大爆發，預料不久單日將有逾萬人染疫，全民集中精力抗擊疫情，社會活動無可避免陷入停擺狀態，各行各業深受打擊，香港進入瘟疫最艱難時刻。此時，財政預算案提出短暫立法，禁止業主向指定行業的租戶追租，...
2022-02-25
田泰安連交兩日白卷後，周三晚終於重振聲威贏出四場頭馬，暫累積三十八場頭馬穩居騎師榜第三。周日田賽，他除會續策「浪漫勇士」出戰香港經典盃，其他場次亦有實力馬。田泰安昨晨表示，對「加州時佳」和「閃電」的機...
2022-02-25