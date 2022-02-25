教主新歌化身吸血鬼粉絲願被咬

MIRROR成員2月份輪住出新歌，繼Ian、Jeremy推出單曲後，第三炮輪到「教主」Anson Lo。教主前晚在社交網宣佈今日推出新歌《Mr. Stranger》，他更率先將新歌造型照曝光，相中見教主化身吸血鬼，雙眼發紅，並留言：「《Mr. Stranger》今次是吸血鬼主題～你們期待嗎？」一眾「神徒」大讚教主好型，更有人笑指：「嚟咬我啦！」、「想俾你吸晒啲血」，連鄭欣宜也留言「OMG…」Jeremy亦有留言讚：「Cool」。