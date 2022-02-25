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教主新歌化身吸血鬼粉絲願被咬

2022-02-25 列印
■Anson Lo公開新歌的造型，被讚有型。
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MIRROR成員2月份輪住出新歌，繼Ian、Jeremy推出單曲後，第三炮輪到「教主」Anson Lo。
教主前晚在社交網宣佈今日推出新歌《Mr. Stranger》，他更率先將新歌造型照曝光，相中見教主化身吸血鬼，雙眼發紅，並留言：「《Mr. Stranger》今次是吸血鬼主題～你們期待嗎？」一眾「神徒」大讚教主好型，更有人笑指：「嚟咬我啦！」、「想俾你吸晒啲血」，連鄭欣宜也留言「OMG…」Jeremy亦有留言讚：「Cool」。

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