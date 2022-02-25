珍妮花誕第一胎傳搵大屋搬

金像影后珍妮花羅倫絲被爆已為藝廊總監丈夫Cooke Maroney誕下第一胎，暫未知BB性別。去年9月珍妮花承認懷孕，12月初她與里安納度迪卡比奧、梅麗史翠普等出席新片《千萬別抬頭》首映時，已腹大便便。珍妮花與Cooke於2018年撻着，翌年10月在紐約低調舉行婚禮，珍妮花很愛小朋友，表示想擁有大家庭，她亦曾大讚丈夫是她遇過最好的人。本身居於紐約曼克頓的她，最近被指積極在紐約搵大屋築大家庭。