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珍妮花誕第一胎傳搵大屋搬

2022-02-25 列印
■珍妮花去年年底，大住肚同里安納度出席首映。
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金像影后珍妮花羅倫絲被爆已為藝廊總監丈夫Cooke Maroney誕下第一胎，暫未知BB性別。去年9月珍妮花承認懷孕，12月初她與里安納度迪卡比奧、梅麗史翠普等出席新片《千萬別抬頭》首映時，已腹大便便。
珍妮花與Cooke於2018年撻着，翌年10月在紐約低調舉行婚禮，珍妮花很愛小朋友，表示想擁有大家庭，她亦曾大讚丈夫是她遇過最好的人。本身居於紐約曼克頓的她，最近被指積極在紐約搵大屋築大家庭。

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