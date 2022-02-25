■周嘉洛約6日前如常分享生活照。

■周嘉洛被拍到疑似「病樣」。

■羅樂林和周嘉洛等《愛•回家》演員，早前齊錄影《思家大戰》。

■展鵬為求更安心，連用三種不同快測包。

昨有消息指周嘉洛及同樣有份演出《愛‧回家之開心速遞》的「大龍生」羅樂林，均告初步確診新冠病毒。TVB其後公佈，接獲數位職藝員通知檢測初確，為避免病毒傳播，已即時停止所有戲劇組於錄影廠及外景工作並進行徹底消毒！周嘉洛日前被拍得拍攝《回歸》、《曙光》期間，在化妝間低頭疑有病態，昨日和同樣有份演出《愛‧回家之開心速遞》的羅樂林傳出初步確診；黎澤恩（Ronny）則留言指劇組有人確診，但隨即刪文。TVB確保安全才復拍《愛•回家》監製林建祥指嘉洛於本周二拍過廠戲，昨接通知，今、明兩日停廠消毒清潔。劉丹稱知嘉洛有少許不適，最近是本周二見面但沒對手戲，並已聯絡慰問他。鄺潔楹上周五與嘉洛等大班人圍讀劇本約兩小時，當時大家全程戴口罩。TVB（無線）企業傳訊部昨日表示，「收到幾位職藝員同事通知發現初步確診，為保障職藝員同事安全及避免社區交叉傳播，本台已即時停止所有戲劇組錄影廠及外景拍攝工作，相關拍攝地方實時進行徹底消毒、深層清潔，以確保在絕對安全情況下才恢復拍攝。」「大龍生」快測現「暗線」「大龍生」羅樂林昨日快測後初確，他其後回覆本報記者時表示：「今日公司通告不需要開工，在家做快測看到一條線以為無事，但監製看到檢測棒顯示另一條暗線，話我可能中招，我幾乎睇唔到，之後再做多一次都係有條暗線，可能病毒量低。而家個人好精神，只是有少少鼻水，前兩日天氣寒冷以為傷風流鼻水，服了退燒藥鼻水已減少，會留家休息，（太太）寶儀及工人姐姐檢測過無事。多年來我同寶儀分房瞓，吃飯也分開，這段時間會自我隔離不出街，個女會幫手買物資放在門口，大家可以放心。」新劇《法言人》女主角林夏薇昨表示，收到公司通知有幕後同事初確，她和同劇馬國明接受快測均呈陰性。而陳展鵬昨日更貼出多張自拍照，坦言為求安心，用了三種不同牌子快測套裝呢！