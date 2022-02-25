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4月《香港金曲頒獎禮》延期舉行

2022-02-25 列印
■TVB和港台高層、眾多歌手上月初齊出席《香港金曲頒獎典禮》記者會。
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本港疫情嚴峻，多個大型聚眾娛圈活動近日陸續宣佈延期。TVB（無線）和香港電台首度合辦、原定於4月舉行的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》亦宣佈要改期。TVB昨日發表公告指出，因應香港疫情急劇惡化，為配合進一步疫情防控措施及減低社區傳播的風險，TVB與港台宣佈，原定於今年4月3日舉行的《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》將會延期，而新的舉行日期將另行通知。

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