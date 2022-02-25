操肌練歌半年變自信仔 Jeremy自爆首錄 Solo歌前失眠

■Jeremy承認為去年錯失單飛機會，一度不開心及失落。

■新歌《半》，Jeremy大玩暗黑妖媚，這個亦是他未來歌手風格。

■Jeremy對初次畫誇張眼線加油指甲油，感覺好新鮮。

■去年MIRROR演唱會，Jeremy演繹《Monster》奠定了今日形象。

■去年演唱會Jeremy跟現在相差幾kg，現在已大隻不少。

■Jeremy單飛前，有向幾位已出過Solo歌的兄弟取經。

■《半》MV搵來首次跟Jeremy合作的廖子妤任女主角。

■Jeremy針對花姐所講的弱點，去年努力花時間改進。

■疫情工作量大減，Jeremy坦言除了出活動，主要宅在家慳錢。

■18年參加《全民造星》時的Jeremy，跟現在好大轉變。

Jeremy（李駿傑）近日成為MIRROR當中，第7位推出Solo歌的鏡仔，新歌《半》大玩暗黑妖媚，Jeremy坦承去年演唱會後，更認定這是未來風格。出道3年多，終等到單飛機會，Jeremy形容心情既興奮又緊張，承認去年一度錯失Solo好失落，但回想反而今年是最好時機，因花了半年時間狂操肌和練歌，自信大增，希望以最好的Jeremy跟「Unicorns」（粉絲名稱）和樂迷見面。Jeremy去年在演唱會期間得知有Solo機會，第一時間跟兄弟分享喜悅，「第一時間梗係開心，收到通知係喺演唱會中途，好開心話晒畀啲兄弟知，大家好戥我開心，之後就好緊張，會諗自己要成為一個點樣嘅Artist，想表達咩訊息畀大家，諗咗好耐，中途好多人幫我搵到答案。」花姐曾在《調教你MIRROR》講過，因Jeremy歌藝及身形未夠好而未能單飛，所以他得知可Solo後，亦有針對這兩方面做準備，「花姐講嗰啲問題，舊年都有逐一擊破，加強去學唱歌，亦有Keep住做Gym，起碼o依家身形唔係以前咁瘦咁薄弱，但演唱會時壓力太大再瘦幾kg，好彩o依家肥返。」工作量減靠宅捱過花姐去年接受《頭條》訪問時，曾表示本來安排Jeremy去年單飛，但最終覺得他未Ready加上其他因素而取消安排，令Jeremy相當失望，重提此事Jeremy反而認為現在時機更適合，「當刻知道個機會失去咗，當然有啲唔開心，我o依家睇返，嗰個機會失去咗係啱，應該係話上年唔係個啱Timing，今年係比較啱，因為上年連自己都冇自信可以出Solo，相信件事都唔會做得好好，透過上年學習了解多啲自己，去學唱歌練好啲技巧，身形方面有改善，今年嘅自己係更加有自信去做Solo，成件事會更加順利。」當時花姐亦提到因疫情工作量大減，有MIRROR成員甚至連搭車去Rehearsal都冇錢，但慳家的Jeremy未受影響，「經濟壓力我又唔係覺得好大，平時開支比較細，冇工作就喺屋企冇乜太大消費，就算o依家多咗Job都係路費多咗，所以嗰時OK可以頂到。」Jeremy新歌《半》講每件事或每個人都一樣有兩面，要了解清楚自己，才會做到想成為的人，才能做到自己想做的事。這正好反映Jeremy，缺乏自信的同時，但偏偏愛上表演，看似矛盾，但只要了解清楚自己，就可以行上期待的歌手路。「其實我成日懷疑自己，由細到大唔係太有自信，但好奇怪我又好鍾意呢行喎！哈哈！好鍾意唱歌跳舞，個人好矛盾。我以前真係好冇自信，對身形樣貌所有嘢，同埋好介意人哋講嘅嘢同埋睇法，對自己認知都係透過人哋，從來冇真正了解過自己，由出道呢幾年對自己嘅了解同探索，清楚了解自己後，發覺自信唔係嚟自於人哋係嚟自於自己，令我多咗自信去做鍾意做嘅音樂、表演，同做MIRROR嘅成員。」演唱會奠定妖媚路首次單飛的Jeremy，選擇走黑暗中帶點妖媚路線，他坦承受去年MIRROR演唱會演繹《Monster》影響，令他更堅信未來要行路線，「我自己想成為一個風格獨特，同埋令到人一聽到呢個風格就會諗起我嘅歌手，風格係黑暗啲、妖啲、霸氣啲嘅感覺，同我平時嘅自己好唔同。《半》其實同演唱會《Monster》風格差唔多，呢個風格令到大家更加記得我，作為第一首派台Solo歌，都想令大家impress，一眼就知我係點樣嘅人，好多人知MIRROR，但可能未係好清楚我係點樣，希望透過呢首歌可以話畀大家知。上次演唱會畀咗好大信心我，更加堅定自己可以做呢樣嘢，但其實一開始做嘅時候，我係不停懷疑自己，咁樣做大家鍾唔鍾意同接唔接受呢？腦入面成日都有呢啲諗法，但MIRROR出道呢3年嘅經歷，令我更加堅定做呢樣嘢會令到大家鍾意。」緊張自己第一次，令Jeremy錄歌前搞到失眠，「本身call time係12點，但係我8點鐘就醒咗，中途隔兩個鐘就醒一次，完全瞓唔到覺，又早咗半個鐘去到錄音室，去到時狀態唔係幾好，一路都捉唔到嗰個感覺，到第2次Carl叔叔（監製王雙駿）畀咗好多信心同埋唔同嘅建議我，令我可以入到戲，慢慢就進入到個狀態。錄MIRROR啲歌，1個section就錄完，今次呢首錄咗3個section，要成首歌唱晒，冇咗人分擔原來真係會有啲唔慣，自己孭起成件事又覺得好新鮮好神奇。」採訪：杜杜場地：212 studio