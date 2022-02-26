■朱仔最想所演角色，能夠令觀眾留下深刻印象。

■Jason希望可以拍多些劇集，演繹更多不同角色。

■劇中演富二代的Jason，對梁靖琪好深情。

■朱仔和楊茜堯劇中演「甄芯」和「甄誠」姐弟，劇外亦好玩得。

■聖誕節和新年都不能在港慶祝，兩個大細路一樣玩到癲。

■Jason和朱仔拍攝期間，好彩有同門師兄黃浩然照顧。

朱鑑然（朱仔）和胡卓希（Jason）最近都有份參與劇集《家族榮耀》，劇中面對黃浩然和楊茜堯（前名楊怡）等前輩做對手戲，雖然有壓力，但亦成為學習好機會。作為新生代演員，兩人認為有機會最重要，未來希望可以拍更多劇集，以及演到令觀眾留下印象角色。髮型：Singtam@artifylab(Kevin)、nicki ting@hair corner k11 musea(Jason) 採訪：杜杜 攝影：葉君海 化妝：WiLL Wong 服裝：Fendi(Kevin)、Salvatore Ferragamo(Jason)劇中朱鑑然演楊茜堯細佬，對手戲最多，雖然「家姐」氣場勁，但朱仔反而當壓力是動力，趁機偷師，「如果係我NG，一定會好唔好意思猛講Sorry，但佢會好輕描淡寫話『唔好意思再嚟』，其實演戲時唔應該畀任何出錯影響情緒，『家姐』都同我講過，錯咗反而係畀機會再做好啲，我喺佢身上會學到嘢。」而Jason更加有同門師兄黃浩然私人補課，「我係非常之有壓力，但同公司師兄浩然佢好好，我記得第一日開始前，好夜10點幾都捉住佢喺酒店房排戲，排咗兩個幾鐘到12點幾，本來佢好眼瞓都醒咗，真係唔好意思。」望多睇本地製作劇集在2020年底開始在深圳拍攝，但因疫情各人期間都無法深港兩邊走，兩人坦言最初不太習慣，但台前幕後氣氛融洽，總算易適應。Jason說：「第一次離開香港過聖誕同新年，最大感受係望住屋企，但又返唔到去同屋企人、朋友一齊慶祝，呢吓都幾唔慣，但劇組好好，聖誕會一齊食飯慶祝，片場氣氛好好，雖然係離鄉別井，但係好似個大家庭。」疫情改變了很多人娛樂習慣，港劇收視亦有提升，作為新生代演員的朱仔和Jason都覺得是好事，希望未來觀眾會繼續多睇本地製作。朱仔更認為，「o依家行入面風氣都好正面，啲人成日話香港冇斷層，其實有好多幾好嘅演員，希望大家畀多啲時間同機會去睇吓佢哋。我就希望可以拍到個角色令人印象深刻，相信只要默默努力，終有一日會有人見到。」Jason則希望今年多拍劇集，「唔係話要做主角，最緊要角色有得玩。」