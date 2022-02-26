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《飛虎3》蔡思貝重傷　陳豪慘遭火箭炮炸死

2022-02-26 列印
■陳豪被困於升降機。
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邵氏及優酷聯合出品的《飛虎3壯志英雄》前晚播出的一集，繼續有連場槍戰！劇情講述陳豪飾飛虎隊與流亡公主何慈茵飾等恐怖份子，在廢置的商場爆發激烈攻防戰！

劇中的恐怖組織火力超猛，飛虎隊處下風傷亡慘重，黃宗澤和吳卓羲更身陷險境，陳豪率蔡思貝前往支援，但兩人被迫退至升降機內，隨即被恐怖分子以肩托式火箭炮瞄準，同時更有飛虎隊員遭挾持做擋箭牌，黃宗澤未於關鍵時刻向恐怖份子開火，陳豪推走蔡思貝後遭火箭炮炸死於升降機中，蔡亦受重傷昏迷！劇情緊湊令不少網民大為肉緊，有網友留言：「好緊張，睇到透唔到氣」、「陳豪咁早死，有冇搞錯！」■蔡思貝亦有開火反擊。
■蔡思貝亦有開火反擊。
■陳豪被炸死一幕甚震撼！
■陳豪被炸死一幕甚震撼！


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