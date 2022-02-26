周嘉洛報平安 張松枝初確 MIRROR總動員 直播撐留家抗疫

■周嘉洛報平安但未有分享新相。

■張松枝快測後初步確診。

■張敬仁和安俊豪齊支持抗疫活動。

■金鍾國未有傳染未打疫苗的智孝（小圖）。

本港第五波新冠疫情繼續肆虐，ViuTV昨日宣佈，「抗疫大使」MIRROR在facebook做直播，鼓勵及陪伴市民一起留家抗疫，圈中人亦有不同行動支援抗疫！周嘉洛前日傳出中招後昨日報平安，但昨日就有張松枝透露初確！MIRROR早前拍攝宣傳片呼籲齊心對抗新冠肺炎疫情，ViuTV昨於官網宣佈，MIRROR由昨晚起，連續四個周五晚上11時會於facebook做直播，陪伴市民留家抗疫！官網亦留言表示：「MIRROR會派出不同成員，喺呢度FB LIVE同你見面。疫情之下，一齊Stay at home，MIRROR隔空與你相擁！」昨晚頭炮有姜濤、邱士縉（Stanley）和楊樂文（Lokman）做直播，各成員亦會抽空陸續參與，粉絲紛表期待！周嘉洛：我狀態良好前日傳出初步確診的周嘉洛，昨日以短訊回覆記者道：「我狀態良好。」而張松枝昨日在社交網貼出快測呈陽性的相片，並留言說：「我只能自求（救）、因為你個電話打唔通！」他接受電話訪問時，表示前日起出現咳嗽、沾寒沾凍、微燒等病症，但打不通初確者熱線電話，現時居家隔離，服感冒藥和咳藥水後病情明顯舒緩。雖然有自己的房間，但坦言亦擔心會傳染家人。另外，古天樂日前透過「古天樂慈善基金」捐出3000套快測包後，昨日宣佈再捐5000套予14個單位，讓有需要人士使用。而《聲夢》學員冼靖峰的歌迷會亦宣佈，捐出1000份快測包，予基層家庭和獨居長者等。張敬仁和安俊豪昨日就齊參與派發快測包活動記者會，會上透露將以無接觸方法，送贈予有需要人士。韓國疫情亦仍嚴峻，男團SEVENTEEN成員Vernon昨日確診需隔離治療。而早前中招的金鍾國已康復解除隔離，他拍片表示，因藥物敏感不能接種疫苗的宋智孝及常在他身邊的經理人沒染疫，反而只到他家一次的工作人員卻中招！