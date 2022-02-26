Anson Lo新歌MV玩蛇

■《Mr. Stranger》的MV中驚現蟒蛇！

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨日推出新歌《Mr. Stranger》，前晚預先發放該曲MV預告片，並寫道：「Are you ready？」，可見他在MV中化身神秘靚仔吸血鬼，除了有閃現勁舞畫面，亦有塗上紅色指甲油玩弄蟒蛇的鏡頭。《Mr. Stranger》昨午於電台首播及各大平台上架，Anson Lo亦有提醒「神徒」收聽，而忙個不停的他，清晨4時去才回到家休息，更獲「教母」準備北菇雞飯作「晚餐」，他亦感謝媽咪道：「今天的晚餐，謝教母。」