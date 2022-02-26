相隔12年再合作拍劇 木村滿島光互送高帽

■木村昨日再度在社交網，呼籲粉絲小心防疫。

木村拓哉將於4月日劇《邁向未來的倒數10秒》，扮演在學校內擔任拳擊部教練的退役拳手。電視台昨日公佈該劇女主角，就是早前傳言中的演技派女星滿島光，她將扮演該校的語文老師兼拳擊部顧問，是木村的同事。木村與滿島曾在2010年日劇《月之戀人》合作，當時對手戲不多，但有傳滿島曾嫌棄木村演技。這次是兩人第二次合作，滿島表示有如收到大禮物，十分興奮！木村亦向對方送高帽，稱很期待和她合作呢！