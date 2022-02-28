梅啟明一口咬定：侄仔操控梅媽

■梅啟明坦言收到梅媽來電，但不知她何時出院。

已故樂壇天后梅艷芳的母親梅覃美金（梅媽）和兒子梅啟明，去年因梅啟明向電影《梅艷芳》興訟，梅媽登報與梅啟明脫離母子關係，梅啟明其後開記招指其母受人唆擺，自己遭梅媽經濟封鎖。梅啟明昨日再度召開記招，承認梅媽曾講過要脫離母子關係，但未有行動，又稱在上周五收到梅媽來電，稱出院後會搞清楚一些事，但他說不知梅媽何時出院。梅啟明指梅媽向他表示對登報事件不知情，他指是由梅媽的看護登報，有人向他暗示是被梅家親戚指使，故他已就此事向警方備案。談到梅媽不再給予每月2萬元生活費，梅啟明說：「是侄仔在背後操控阿媽……我第一時間去報警，要搞清楚幕後黑手是誰。」梅啟明說會要求醫院交出進出梅媽病房者的出入紀錄，否則會投訴醫院及興訟。