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ITZY留真初確有咳嗽病徵

2022-02-28 列印
■ITZY成員留真初步確診。
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韓國男團Super Junior成員厲旭雖已接種兩劑疫苗，但昨仍確診新冠肺炎，需暫停公演中的音樂劇，其隊友圭賢、銀赫、始源及神童都先後染疫。

而人氣韓國女團ITZY成員留真（Ryujin）亦透過事務所JYP娛樂宣佈初步確診，她因昨日要出席活動而接受快速驗測，結果呈陽性，其後接受PCT檢測，正等待結果。留真已經接種三劑疫苗，目前除了輕微的咳嗽外，並無異常，ITZY的工作已取消。

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