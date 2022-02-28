姚焯菲開Live出錯爆喊

■炎明熹的旗袍Look被網民大讚。

姚焯菲（Chantel）和炎明熹（Gigi）兩位「聲夢」學員雖然留家抗疫，但仍不忘直播為粉絲獻唱送驚喜。Chantel昨日開Live與粉絲互動，慰問大家疫情下的近況，並溫馨提示大家要多飲水、少吃煎炸食物，以免喉嚨痛。原本Chantel一直甜笑，直至她邀請粉絲及好友鍾柔美和詹天文加入卻屢次不成功，失望得「皺眉」兼「嘟嘴」。臨近尾聲，她為粉絲獻唱從未唱過的歌曲《勁浪漫超溫馨》時，唱到一半又發覺唱錯Key，Chantel因連環出錯而難過得掩面喊了出來，粉絲紛紛留言安慰。另外，Gigi以中國風造型拍片，束起頭髮露前額及穿旗袍唱出國語歌《路過人間》，獲網民大讚可塑性甚高！