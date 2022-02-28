Edan「現身」台灣頒獎禮獻唱

呂爵安（Edan）前晚突「現身」台灣風雲榜頒獎禮，更與奪得年度風雲歌手的邱鋒澤攜手隔空合唱《年輕有為》， 因疫情關係二人只能透過網上溝通方式來完成MV拍攝，更有「四手聯彈」的畫面。在拍MV前Edan曾拍攝彈琴片段給邱鋒澤練習，Edan笑言：「當時時間很緊逼，還請我妹妹幫忙拍片。」鋒澤也難忘Edan的暖男貼心舉動說：「彷彿感覺到他（Edan）就在我旁邊，第一次嘗試這樣的表演方式還滿特別的」。