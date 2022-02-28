「水行俠」傳與前妻火速復合

非常時期，朋友送來兩盒「連花清瘟膠囊」，珍而重之，因為據說此藥供不應求。正好也在這一天，電視台訪問了北京的中醫師，他說「連花清瘟膠囊」這種藥性寒，若是體質虛弱、腸胃不好的人服了，可能因為太寒而引致不舒...

2022-02-28