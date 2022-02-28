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「水行俠」傳與前妻火速復合

2022-02-28 列印
■積遜莫瑪與老婆Lisa傳極速復合。
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「水行俠」美國男星積遜莫瑪，今年1月在社交網宣佈與結婚四年多的影星老婆Lisa Bonet離婚，積遜一度傳出搭上《水行俠》拍檔、尊尼特普前妻安柏赫特。但昨日有消息指，積遜與老婆Lisa分開只一個月就極速復合！

積遜與大他12年的Lisa相戀了16年，到2017年才結婚。有美國傳媒指，積遜兩星期前已搬回與Lisa同住，二人都希望給多一次機會對方，他們育有14歲女兒Lola及13歲兒子Nakoa-Wolf，據知孩子對父母復合都感到高興。

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