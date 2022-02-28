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學友捐108萬　 觀音蓮座刻名祈福

2022-02-28 列印
■網友攝下蓮花座花瓣上「香港張學友合家供奉」刻字。
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篤信佛教的「歌神」張學友，早年曾獻唱《心經》亦低調參與不少宗教活動。

近日有網友發現，海南三亞市南山寺的海上觀音像蓮花座第二排花瓣上，刻有「香港張學友合家供奉」祈福字樣。據悉，在該處刻字祈福要捐約108萬元人民幣功德！該觀音像高108米，耗資8億人民幣建成，當中黃金部份重達100多公斤！

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