馮盈盈戴祖儀同告確診

■Rosé前晚深夜分享自拍照。

■樂易玲透露馮盈盈（右）和戴祖儀（左）確診後情況。

TVB高層樂易玲昨晚證實，戴祖儀及馮盈盈均確診新冠病毒。樂易玲指祖儀後生及已接種疫苗，康復得好好，祖儀亦相信自己會好快無事，可完全康復。樂易玲指馮盈盈一直沒有發燒，沒有特別不舒服，目前留在家隔離「坐足7日」，直至檢測結果呈陰性才可自由活動。TVB日前因有多位員工確診而煞停所有劇集拍攝工作，有消息指《法言人》、《愛．回家之開心速遞》兩劇本來將復工，主演《法》劇的馬國明表示昨日收到消息取消復工；劉丹則表示未聞《愛》劇復工。韓國的疫情亦甚嚴峻，BLACKPINK成員Rosé昨宣佈無病徵確診，即時取消離韓行程；Apink成員鄭恩地及吳夏榮昨日亦證實染疫。