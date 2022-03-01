奪美國演員工會帝后 李政宰鄭浩妍創紀錄

■謝茜嘉卓婷封影后激動落淚。路透社

《第28屆美國演員工會獎》昨日在聖莫尼卡舉行，紅爆全球的韓劇《魷魚遊戲》大放異彩，李政宰擊敗《傳媒家族繼承人》三位候選人Brian Cox、Jeremy Strong及Kieran Culkin等封劇情組視帝，成為首位獲得美國演員工會獎視帝的韓星，難怪他在台下露出超驚訝表情。而在劇中飾演脫北者的鄭浩妍更是首次入圍就得獎成視后，上台領獎時她激動落淚。《魷魚》再摘下最佳整體特技演出，賽前獲四項提名的《魷魚》奪三獎，成績驕人，並為韓劇及韓星創下紀錄。電影方面，《王者世家》的韋史密夫及《神聖電視台》謝茜嘉卓婷封帝后，二人致謝時都表現得很激動，謝茜嘉更因爆冷封后而落淚。