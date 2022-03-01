炎明熹姚焯菲點評師妹 Vici及Aster率先跑出

■Aster與Vici成功跑出。

TVB真人騷《聲夢JUNIOR》前晚首播，首集主要是從800多名參賽者挑選28名入圍者進行第一階段集訓後，即馬上選出18名精英，並根據所長，分成Vocal Group、Dance Group 及Band Group三組。《聲夢》師兄師姐現身打氣，升呢師姐的炎明熹（Gigi）點名讚Vici：「你（唱歌）嘅起伏做得好好，真假嘅轉換都好好。」而姚焯菲（Chantel）則睇好Aster夠耀眼：「我覺得Aster一行入嚟嗰下已經超級Eye-Catching。」看來二人未正式埋身鬥已率先跑出。而在第一關「盲聽」測試，由五名「盲聽監考官」黃翊、關心妍、胡鴻鈞、吳若希及糖妹點評，大熱Aster，還有Charlotte 、Isabel成功殺入盲聽測試三甲。