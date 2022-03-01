梅啟明被老婆公開錄音 爆向留醫梅媽苛索金錢

過往一直為爭奪梅艷芳遺產聯手的梅媽及梅啟明早前反目，梅媽更登報與梅啟明脫離母子關係，梅啟明前日就開記招指責是姪仔梅柏麟在背後操縱事件。隨後梅啟明太太Joey被指不值其所為，公開了三段錄音，內容分別是他致電留醫的梅媽迫攞錢，而梅媽就表示「現在環境惡劣，不要騷擾我」。另外兩段錄音就是推翻梅啟明指梅媽每月給他兩萬元，他都是用在栽培兒子的學費上，Joey更踢爆他搭上泰籍女友後，已很久沒有給家用；梅啟明直到截稿前未有回應上述錄音內容。