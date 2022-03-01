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玄彬孫藝珍3.30舉行戶外婚禮

2022-03-01 列印
■玄彬和孫藝珍被爆於30日舉行婚禮。
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因韓劇《愛的迫降》撻着的玄彬和孫藝珍，去年1月1日大方認愛，上月在社交網宣佈婚訊，當時二人所屬的事務所表示因疫情關係，他們只會低調行禮，邀請少量親友，亦未有透露日期和地點。昨日有消息人士指婚禮日期為本月30日，將在首爾某酒店舉行戶外婚禮。之前有傳他們將於華克山莊首爾大酒店Aston House舉行戶外婚禮，該酒店私隱度高，吸引不少明星在那裏舉行婚禮，包括裴勇俊與朴秀珍、池晟與李寶英等。

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