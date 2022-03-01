首回應會否拍《尚氣》續集 梁朝偉同蜘蛛仔爭影帝 行商場睇畫減壓

生活低調■偉仔貴為國際級影星，但衣着貫徹低調作風。

孭舊背囊■呢個藍色背囊，偉仔由2017年已經孭緊。

票房大收■《尚氣與十環幫傳奇》於全球大賣4.32億美元。

買到心水■一踏入蘋果專門店門口，偉仔已經問職員問題，似乎一早已經睇中要買嘅嘢。

夠晒環保■買完嘢，偉仔將貨品擺埋落背囊，十分環保。

悠閒睇畫■偉仔買完心頭好，行去畫舖睇畫。

興趣相近■劉嘉玲都非常鍾意收藏靚畫，睇嚟偉仔同老婆興趣相近。

作風親民■偉仔臨走仲同記者講再見，十分親民。

疫情影響■偉仔去年接拍《金手指》與劉德華再合作，但受疫情影響，拍完都未上得。

幸得賢妻■2018年起，偉仔改由老婆嘉玲做經理人，呢個老婆咁幫得手，真係冇娶錯。

闖荷里活■偉仔2019年接拍《尚氣與十環幫傳奇》，是他首度闖荷里活之作。

梁朝偉（偉仔）首度進軍荷里活之作《尚氣與十環幫傳奇》，去年全球票房大收4.32億美元（約33億港元），雖然貴為國際級影星多年，但偉仔仍然貫徹低調生活。日前本報記者又在中環見到梁影帝，冇錯！偉仔行街路線次次都差不多，今次有少少新鮮感，喺置地過埋ifc間蘋果專門店買嘢。着黑色風褸配長褲的偉仔繼續孭住個好熟口面嘅藍色背囊，翻查資料佢已經孭咗5年，都仲好新淨。雖然有傳佢每部戲收6千萬港元片酬，但佢依然慳家，仲好Nice回應記者會唔會拍《尚氣》續集O添！採訪：張詠森近年因為疫情肆虐，各行各業都受影響，偉仔自前年起其實都接咗幾部戲，包括與劉德華合作的《金手指》、與郭富城合作的《風再起時》、與周迅合作的《無名》等，全部都已經煞科，但似乎都因為疫情影響，仍未安排何時上映，當然宣傳都未知幾時做。不過都恭喜偉仔先，因為佢剛憑《尚氣》在《Critics Choice超級頒獎禮》獲「最佳超級英雄片男演員」及「最佳電影奸角」兩項提名，與片中兒子劉思慕及「蜘蛛仔」Tom Holland等爭「超英」影帝，唔知係咪爭獎有啲壓力，所以之前就見到偉仔一支公去中環睇畫減吓壓。似老婆有睇靚畫癮偉仔當日由置地廣場行去ifc間蘋果專門店，一嚟就搵職員問問題，睇嚟一早已經睇中產品。他企埋一邊撳住電話等，由一名女職員拎出產品給他查看，由於他沒購物袋，相信是將產品放在背囊，十分環保。之後行往攞車途中，看到有賣畫的店舖都入去行個圈，現場的畫作售價大約六千至幾萬不等，果然同老婆劉嘉玲一樣，有鋪收藏靚畫癮。不過今次偉仔應該睇唔啱嘞，最後都冇收穫。見記者親民笑笑口偉仔等升降機時，記者上前問兩句，「近排都留喺香港？」偉仔都笑住點頭，仲搖頭示意暫時唔使返內地工作，雖然見唔到個口但從其腰果眼可見笑住答記者，真係又Nice又可愛。去年12月，漫威已經同《尚氣》導演Destin Daniel Cretton簽咗合約開拍續集，甚至串流平台Disney+都話會製作《尚氣》外傳劇，記者都好奇偉仔有冇份拍呢？偉仔就回應：「我唔知呀！」最後他搭升降機去攞車，臨走仲同記者講再見，非常親民。