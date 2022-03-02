為戰禍中受苦兒童落淚李英愛捐款支援烏克蘭

■烏克蘭領事收到貼出李英愛的來信及捐款支票。

■班尼狄聲援烏克蘭人民。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，雙方連日交戰，造成兩軍及烏克蘭平民眾多死傷。烏克蘭駐韓國領事昨日在社交網發文表示，感謝韓國女星李英愛向烏克蘭捐出1億韓圜（約65萬港元），坦言收到李英愛支持烏克蘭及希望盡快結束戰爭的來信「我們感到非常感動」！並承諾捐款會用在戰禍受害者身上。據韓媒報道，李英愛因看到戰禍令烏克蘭兒童受傷受苦的相片，忍不住落淚，決定捐款幫助烏克蘭人民，特別是要幫助當地的兒童。另外，「奇異博士」班尼狄甘巴貝治前日獲邀在洛杉磯星光大道「打星」，他亦不忘陷於戰禍的烏克蘭，在儀式中發言聲援當地人民，呼籲外界提供幫助。他說：「我支持烏克蘭人民，我支持那些反對他們的統治者進行愚蠢行為的俄羅斯人民，他們試圖阻止這場暴行的發生。」