領銜主演《神》片還有蔡卓妍（阿Sa）及林峯，主演演員還有陳家樂、湯怡及何珮瑜，特別演出則有回歸大銀幕的李若彤，陣容鼎盛。青雲的角色精神病發前是警隊皇牌精英，曾有「神探」的外號，但已變成淪落街頭的「廢柴」。為力證自己不是瘋子是「神探」，青雲毅然跳入狂徒的佈局，誓要破盡舊案新案，緝拿「殺人神探」！
《神探大戰》下月內地上映 青雲誓要緝拿「殺人神探」
領銜主演《神》片還有蔡卓妍（阿Sa）及林峯，主演演員還有陳家樂、湯怡及何珮瑜，特別演出則有回歸大銀幕的李若彤，陣容鼎盛。青雲的角色精神病發前是警隊皇牌精英，曾有「神探」的外號，但已變成淪落街頭的「廢柴」。為力證自己不是瘋子是「神探」，青雲毅然跳入狂徒的佈局，誓要破盡舊案新案，緝拿「殺人神探」！
民建聯訪問逾萬三市民 長痛不如短痛 九成人認同強檢期禁足
第五波疫情愈演愈烈，染疫死亡人數驟增，港府計劃全民強檢，不排除禁足配合，本港將史無前例地為抗瘟疫而管制行動自由，公眾關注屆時如何生活。民建聯一項民調發現，有九成受訪者贊成強檢配合禁足，最多人接受的禁足...
2022-03-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
廣州英勇清潔工 寒風刺骨跳江救人
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
拜登政府派代表團訪台 汪文斌：美展示「對台支持」都是徒勞
俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國拜登政府派出一個跨黨派代表團，訪問台灣兩日，現已抵步；中國外交部發言人汪文斌指，美方派任何人展示所謂「對台支持」都是徒勞。拜登派一支由前國防及安全事務高官組成的代表團訪問台灣...
2022-03-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
二手屋苑減價盤獲投資者承接
二手減價交投不絕，有投資者看準低市價單位入市。據《星島地產網》報道，祥益地產區域董事邱家邦表示，屯門海翠花園建於屯門碼頭輕鐵站上蓋，交通方便，屋苑4座高層D室，面積609方呎，獲外區投資客垂青，單位不...
2022-03-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
俄軍車隊撲基輔 油價暴漲 美股受壓 杜指挫652點
烏克蘭戰事未平息，俄軍64公里長車隊直撲基輔，避險情緒籠罩全球市場，加上國際油價暴漲，美股受壓。杜指早段曾挫逾490點，跌幅超過1%，以科技股為主的納指跌勢相對輕微。紐約期油昨晚升破100美元大關，倫...
2022-03-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
萬能左閘擔綱 打雀英紅傳
剛在英格蘭聯賽盃決賽鬥至互射十二碼才分勝負的利物浦和車路士，今晚一起轉戰足總盃第五圈。該仗奪冠的紅軍，在過去九仗交出六次助攻的左閘安德魯羅拔臣帶領下，主場勢必可輕取諾域治，開出讓球主客和讓兩球「主勝」...
2022-03-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
爆紅壓力大失眠匿埋喊 AL曾情緒受困 嚇親「教母」
「教主」Anson Lo（盧瀚霆）@MIRROR近日推出新歌《Mr. Stranger》，講去年底一度壓力爆煲感受，他承認自走紅後，成為外界焦點，粉絲對他有既定形象和期望，令他因擔心表現跟粉絲期待有落...
2022-03-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論｜「禁足」大工程 扶老弱生活為要 - 李一飄
近日市面出現搶藥搶糧現象，除了有人散播謠言，也與官員對禁足的可能性左右搖擺，大有關係，由傾向不封城，到近日不排除禁足，甚至研究當中，官方態度改變，卻並無做好官民溝通。市民聽進耳裏，慌在心中，為求自保，...
2022-03-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標｜凌駕博W良機 - 仲達
刨馬需要考慮的因素極多，對於表現穩定的馬當然較簡單直接，只要計算賽事水準及預測走位形勢便可，但對於一些在賽績上似是較反覆的馬，除了要評定其演出好時的水準之外，表現失準時都要盡量找到合理解釋，若發現真的...
2022-03-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6