《神探大戰》下月內地上映 青雲誓要緝拿「殺人神探」

■阿Sa有擎槍情緒崩潰戲碼。

■林峯飾演警察。

■李若彤查閱肢解案文件。

韋家輝和劉青雲這對夢幻組合，合作過不少經典影視傑作，兩人再次傾力打造的英皇新片《神探大戰》將於4月2日在內地上映。青雲在戲中扮演被指為精神病患者的前度神探，盡情發揮影帝級演技！領銜主演《神》片還有蔡卓妍（阿Sa）及林峯，主演演員還有陳家樂、湯怡及何珮瑜，特別演出則有回歸大銀幕的李若彤，陣容鼎盛。青雲的角色精神病發前是警隊皇牌精英，曾有「神探」的外號，但已變成淪落街頭的「廢柴」。為力證自己不是瘋子是「神探」，青雲毅然跳入狂徒的佈局，誓要破盡舊案新案，緝拿「殺人神探」！