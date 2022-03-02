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笑談超市入貨奇遇記　Kenny目送凍肉「清零」

2022-03-02 列印
■Kenny笑言唔夠叔叔嬸嬸快手。
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前日誤傳會因防疫要實行「禁足令」，大量市民到超市掃貨儲糧。關智斌（Kenny）前日到超市入貨時，看到超市近乎「清零」的貨架，當他考慮買甚麼時，「前面嘅叔叔同埋嬸嬸已經一手打開個凍肉櫃……將全部嘢掃走咗」，他最後只買到兩罐豆豉鯪魚！

另外，政府收緊抗疫措施，戶外做運動亦需戴口罩。謝安琪（Kay）昨日就戴着口罩跑步，並上載自拍照及沿途靚景，但有網民就擔心她的口罩太大，減低防疫效果，Kay其後就解釋，「其實裏邊仲戴咗一個貼面嘅」，原來是戴了兩個口罩上陣。■謝安琪戴着兩個口罩跑步。
■謝安琪戴着兩個口罩跑步。
■Kenny貼出貨架的相片。
■Kenny貼出貨架的相片。


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