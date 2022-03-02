中村獅童演出後確診 歌舞伎群組31人染疫

■中村獅童去年底帶同兒子出席活動。

日韓疫情仍嚴峻，已故日本女星竹內結子的前夫中村獅童，日前在東京演出歌舞伎劇《天日坊》，因劇組爆疫取消上周五及周六最後兩場，前晚更公佈台前幕後共有多達31人染疫！當中包括中村獅童及中村勘九郎等5位歌舞伎演員。現年49歲的中村獅童與現任妻子的兩子年紀尚幼，網民紛擔心恐會被傳染！而韓國5人女團Apink昨日再有3位成員朴初瓏、尹普美及金南珠確診，全體成員先後染疫，而12人女團「本月少女」昨日亦宣佈再多8位成員確診，該組合至昨日為止，只有一位成員金賢真尚未中招！