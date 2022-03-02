爆紅壓力大失眠匿埋喊 AL曾情緒受困 嚇親「教母」

■歌曲由Rock Sir編舞，為AL專登設計模仿吸血鬼爪牙姿態手勢，令大家更易記歌名。

■《Mr. Stranger》MV的吸血鬼造型，獲粉絲大讚。

■MV中，AL有多個靚仔造型，這個全黑透視Look，好性感。

■全紅貼身裝，襯埋紅色隱形眼鏡，一樣好型仔。

■《Mr. Stranger》MV推出3個鐘，即破22萬點擊，相當厲害。

■「教母」是AL媽咪外，他更視為人生導師分享心事。

■早前拍攝新戲演繹「張子傑」一角，令AL解開心結。

■AL早前獲得「MAMA最佳亞洲新人（華語地區）」獎終於到手，開心同父母分享喜悅。

■壓力搞到AL食極都唔肥，消夜食大碟飯一樣冇用。

■AL不介意演不修邊幅角色，好似《調教你MIRROR》的鬚根Look都冇問題。

■MV中AL跟小妹妹合作，他還教對方做歌曲招牌動作。

「教主」Anson Lo（盧瀚霆）@MIRROR近日推出新歌《Mr. Stranger》，講去年底一度壓力爆煲感受，他承認自走紅後，成為外界焦點，粉絲對他有既定形象和期望，令他因擔心表現跟粉絲期待有落差，開始鑽牛角尖情緒受困，試過爆喊、失眠，體重直線下降，連「教母」出口開解都冇用，幸好今年初靠新戲角色想通，學識搵到當中平衡，這年更想挑戰演老粗角色。採訪：杜杜 髮型：Denny ku@CHIC Private I Salon化妝：Rainbow Chung@Annie G. Chan Makeup Centre服裝：Paul Smith、Joyce、Giuseppe Zanotti新歌MV甫推出反應已經相當熱烈，3個鐘即破22萬點擊，當中吸血鬼造型更獲激讚，Anson Lo看到粉絲反應亦好興奮，「好開心大家好熱情，我都有睇大家嘅回應，真係會令到我發笑，用啲字眼真係好cute，哈哈！我唔想讀出嚟，咬我嗰啲，大家用咗好多修辭手法去演繹『咬我啦』，好搞笑亦都好窩心。」新歌講大眾對他有既定形象，若展露大家不熟識面向，究竟外界是否接受？因這想法令他給了自己很大壓力，故想透過這歌跟粉絲分享最真實感受，「我上年年尾嘅壓力，因為呢個原因，我好想將自己一個好真實嘅感受擺落呢隻歌度，去分享畀我嘅fans聽，上年嘅壓力爆煲究竟係發生咩事。」壓力來自本身回想壓力爆煲源頭，AL承認除了擔心手頭上搞緊的Project質素外，外界愈來愈多目光或者焦點放在他身上時，就愈驚自己達不到外界期望，好驚令到大家失望，「上年傾過好多同演戲有關嘅Project，傾過好多唔同角色性格或者形象，嗰啲角色性格唔係大家睇慣斯文、整潔、好正直，可能大家2021年睇到我嘅風格都係偏向咁樣，大家突然間見到變晒會唔會好驚訝呢？好多呢啲Project疊住，做每個決定都要諗咁多嘢，真係好大壓力。」他承認壓力主要來自本身，「人就係咁，好多時困擾嘅嘢，唔係人哋畀你，係自己諗出嚟畀自己。」承受不到壓力的日子，AL連身體都出現問題，「最down情況係爆喊，失眠啦！嗰排年尾開始就愈嚟愈瘦，我唔知關唔關事，總之嗰排壓力好大，身體嘅吸收能力都好低，所以好似食咩都唔會肥，休息又唔夠，瞓得又唔好，所以近排覺得唔得要積極啲去增肥。」不過AL未肯透露實則減磅幾多，更承認當時就連最了解他的「教母」出手開解，一樣未能幫到他減壓，「每晚我返到屋企佢咁啱醒咗，都會出嚟見一見我，佢都會作為一個人生導師同我傾，可能好多時有啲決策上嘅嘢，我都會問佢意見，但係解鈴還須繫鈴人，而呢個鈴係自己繫上去個頭上面，都係要靠自己諗通，好多時我媽咪做一個人生導師角色，但係都唔係100%足夠。」想挑戰演老粗直到踏入2022年，AL拍攝新電影，反而透過演繹角色慢慢釋懷，學識放下身上包袱，「1月時我接咗一部電影，個角色名叫『張子傑』，呢部電影幾幫到我，因為主旨係釋懷同唔釋懷嘅關係，人生要放下嘅嘢有好多種，譬如放下你對自己嘅包袱，做完呢個角色畀咗我好多啟發，放下某啲嘢會着數過你去執着。」現在他更搵到個平衡，不會再考慮太多外界睇法，「呢次經歷壓力爆煲，令我明白到當你內心有呢啲掙扎時，冇人幫到你，就算身邊嘅人幾識講嘢都好，你要鑽牛角尖咁樣諗嘢，係冇人說服到你，其實都係靠自己諗通。我要相信自己判斷去做嗰樣嘢，首先一定唔會害到人，二嚟係對自己學習上有幫助，去做一定有好處，如果不幸地大眾偏向唔接受，自己都會願意承擔呢個後果，都係一個成長經歷，唔應該固步自封。」想通了的AL，已不怕作更多新嘗試，特別在演戲方面，新一年亦有新目標，「好想演戲方面做啲同上年好唔同嘅嘢，同斯文、乾淨、正直相反，多啲180度轉變嘅角色，可以畀大家睇到，Anson Lo都可以做到呢啲角色，演繹到呢啲性格。我想試一啲好粗魯、爛爛撻撻、不修邊幅嘅角色，大家未見過我，同埋自己都未試過嘅演戲方法。」