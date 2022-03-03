SMAP反戰舊歌突翻Hit 辛潘拖篋徒步離開烏克蘭

■SMAP的舊歌《Triangle》突然再受關注。

俄羅斯入侵烏克蘭受到全球關注，近日解散了5年多的日本組合SMAP一首17年前的舊歌《Triangle》突然翻Hit，昨日成為日本最大下載歌曲網站的第二位，並登上歌詞搜索榜冠軍。原來《Triangle》當中的歌詞充滿了反戰意識，前晚SMAP成員稻垣吾郎，在其電台節目中播放了歌曲，並稱：「將帶着和平的願望傳遞這首歌。」立即令該曲在日本熱爆。韓國方面，男星宋承憲在其社交網發文及圖片，關注烏克蘭的孩子受襲擊，反對俄軍的暴行，他又上載了多張當地孩子受傷的照片，令人心酸。身為聯合國兒童基金會宣傳大使的崔始源，亦在社交網轉發了聯合國的圖文，呼籲停戰。至於日前在烏克蘭拍攝紀錄片的金像影帝兼導演辛潘，在社交網指自己離開烏克蘭首都基輔，更公開拖住篋的照片，稱由烏克蘭徒步往波蘭！