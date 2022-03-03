《蝙蝠俠》首映 Zoe獲後父「水行俠」撐場

■積遜莫瑪帶同子女捧Zoe場。美聯社

由英國男星羅拔柏迪臣主演的超英新片《蝙蝠俠》前日在紐約舉行首映，除了羅拔仔之外，片中扮演「企鵝人」的哥連法奴、「貓女」Zoe Kravitz等均有到場。Zoe以性感低胸裝現身，胸前有兩個貓頭形狀圖案，與片中「貓女」的身份襯到絕。Zoe後父「水行俠」積遜莫瑪亦帶同兩名子女撐場，積遜現身亦成為話題人物，因他與Zoe的母親Lisa Bonet1月宣佈離婚後，傳在一個月後已極速復合，首映當日Lisa沒有出現，但積遜與兩名女子就表現得十分開心。《蝙蝠俠》在各地首映後口碑十分高，在電影評價網站爛番茄中獲得高達90%的正面好評，有美國電影網站估計，全球票房可能會有2.25億美元（約17.6億港元）的收入。