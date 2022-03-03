向學員傳授參賽心得 炎明熹稱要學懂分析資訊

■Crystal被網民睇好可以入最後四強。

TVB音樂競技真人騷《聲夢JUNIOR》，上周日首播後掀起熱話。而在節目番外篇中更有不少驚喜彩蛋，師姐炎明熹（Gigi）與姚焯菲（Chantel）現身，以過來人身份講經驗之談，Gigi謂：「呢個階段好多人都想為你好，係咁畀一啲自己經驗或者意見你，你要去分析，否則上到台可能就一片混亂。」Chantel則表示：「我哋15個（聲夢學員）經歷咗咁多嘢，將來諗番係會好美好，所以都希望你哋好好珍惜依家呢段時間，同埋享受呢個舞台！」參賽者當中，Aster穩坐熱門席位，九成網民睇好她一定能殺入四強！而另一位擅長跳舞及彈結他的Crystal亦彈出兼引起關注，更被指很大機會入四強兼直入《聲夢2》。