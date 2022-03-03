低調抗癌兩年 55歲祝文君肺癌病逝

■祝文君上月在社交網貼出盆栽照及留言。

■祝文君生前熱愛行山。

■《痞子殿下》是祝文君（左一）的最後作品。

■祝文君曾在《食神》電影中，扮演記者訪問周星馳。

■黃澤鋒獲悉祝文君離世，亦大感愕然。

■祝文君在04年與汪明荃、鄧梓峰及黃澤鋒等齊出席TVB節目。

■形象活潑開朗的祝文君，03年參與全城抗炎大行動。

曾擔任TVB節目《城市追擊》主持的資深藝人祝文君，本周一在睡夢中安詳離世。祝文君生前未透露患上肺癌，故眾多圈中人獲悉她離世的消息，均感到非常愕然及惋惜。享年55歲的祝文君出身TVB第三期藝訓班，去年11月獲頒發30年長期服務獎金牌，以表揚她敬業樂業的精神。祝文君在90年起擔任TVB節目《香港早晨》、《娛樂新聞眼》、《城市追擊》及《都市閒情》等節目主持，其後參演的劇集有《律政新人王》、《愛．回家之開心速遞》、《C9特工》及《拳王》等，最後遺作《痞子殿下》尚未播出。TVB對祝文君離世深表惋惜，高層樂易玲表示：「文君很樂觀和努力面對病情，亦不想別人為她擔心。她喜歡工作及與公司同事開開心心活到最後，從不會埋怨辛苦，是一位真正的生命戰士！」最後留言：會否重生？祝文君在今年1月28日，曾在社交網貼出窗前盆栽照片及留言：「我種的一枝獨秀『羽衣甘藍』牛年跟它說聲拜拜。虎年它會否重生？期待」，豈料成為最後一段帖文。吳麗珠昨日接受本報訪問時表示，與祝文君相識逾30年，曾在《歡樂今宵》經常合作，兩、三個月前一起擔任友人壽宴司儀，當時見文君很正常，戴帽及似戴假髮，目測較之前瘦了十多磅，但文君說是減肥。吳麗珠有朋友去年患癌離世留下標靶藥和護肝藥，她放上群組擬轉贈他人，文君稱有人需要，吳麗珠未為意是文君有病。圈中人聞噩耗紛表愕然鄧英敏亦認識文君逾30年，他說一直沒有人知文君有病，原來已病了兩年多！藝進同學會去年12月30日開派對，文君出席時看來精神還好，大家都不知她有病。麥德羅則透露，兩個多月前在朋友生日會與文君一起演出，當時覺得她瘦了，但不知她有病，得知她離世感到突然，不吸煙的她卻患肺癌，慨歎人生無常。鄧梓峰是在91年認識文君，他昨日表示，去年11月在TVB長期服務獎頒獎禮上見過文君，當時有講有笑合照好開心，沒提及身體狀況，完全不知她患癌，看到新聞感到很詫異。鄧難忘當年合作時，文君多做現場節目，執生能力很強很精靈又佻皮，充滿活力！黃澤鋒跟文君近年同任藝進委員不時見面，對她的死訊亦大感愕然，更沒料到已患肺癌兩年。劉錫賢亦稱很愕然，完全不知她患重病，去年11月見她並沒異樣。