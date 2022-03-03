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任主持訪藝人口齒伶俐 城城承諾派利是最經典

2022-03-03 列印
■城城94年接受祝文君訪問時，承諾婚後會大派利是。
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口齒伶俐的祝文君擔任《娛樂新聞眼》及《城市追擊》等節目主持期間，訪問過無數同行藝人，其中最經典一幕，要算是她在94年訪問尚未娶妻的郭富城，在鏡頭前問他會否派利是？城城豪言：「我將來結咗婚就派利是，個個都有份，全港嘅市民都會收到我嘅利是！」

24年後，已娶妻生女的城城「找數」，但「冇可能逐家逐戶咁派」，故他「會集合全港市民嘅利是捐出去」擬捐予聯合國兒童基金會，成為一時佳話。

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