軒仔做快測驚動「賭神」

■軒仔在做快測短片加入「賭神」發哥。

本港昨日新冠確診數再創新高，市民在疫情下為護人護己常要做快測。張敬軒在疫境下亦絞盡腦汁發放正能量，昨於社交網發放短片，內容是兩枝快測棒重疊，剪接加入周潤發在《賭神》全神貫注的片段，快測棒就像賭局「開牌」顯示陰性結果，最後是發哥拍掌祝賀！軒仔留言道︰「日日都好似甩牌九咁！」並祝大家亦是呈陰性。網民紛指軒仔這個作品很寫實及「笑中有淚」呢！