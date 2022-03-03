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軒仔做快測驚動「賭神」

2022-03-03 列印
■軒仔的短片令不少網民有共鳴。
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本港昨日新冠確診數再創新高，市民在疫情下為護人護己常要做快測。張敬軒在疫境下亦絞盡腦汁發放正能量，昨於社交網發放短片，內容是兩枝快測棒重疊，剪接加入周潤發在《賭神》全神貫注的片段，快測棒就像賭局「開牌」顯示陰性結果，最後是發哥拍掌祝賀！

軒仔留言道︰「日日都好似甩牌九咁！」並祝大家亦是呈陰性。網民紛指軒仔這個作品很寫實及「笑中有淚」呢！■軒仔在做快測短片加入「賭神」發哥。
■軒仔在做快測短片加入「賭神」發哥。


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