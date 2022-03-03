軒仔留言道︰「日日都好似甩牌九咁！」並祝大家亦是呈陰性。網民紛指軒仔這個作品很寫實及「笑中有淚」呢！
軒仔做快測驚動「賭神」
軒仔留言道︰「日日都好似甩牌九咁！」並祝大家亦是呈陰性。網民紛指軒仔這個作品很寫實及「笑中有淚」呢！
日後或運送鮮活食材 內地援港專列 首批抗疫物資抵港
疫情干擾食物及日用品供應鏈，內地伸出援手，重啟已停駛十二年的跨境鐵路貨卡車，首班「援港專列」昨天運載約五噸抗疫物資來港，包括一百一十萬份快速檢測套裝、四十萬包「連花清瘟膠囊」等。深圳當局指，為加快成事...
2022-03-03
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廣州英勇清潔工 寒風刺骨跳江救人
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
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拜登稱美方會繼續支持烏克蘭 將大力發展應對中國經濟競爭
美國總統拜登周二晚上在國會參、眾兩院聯席會議上發表他上任以來的第一篇國情咨文，彰顯美國對烏克蘭的支持，猛烈抨擊俄羅斯總統普京，並矢言會繼續支持烏克蘭對抗侵略者；同時稱會大力發展基建，應對中國等經濟競爭...
2022-03-03
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二手屋苑減價頻現成交
樓市受疫情影響而調整，二手屋苑減價頻現。據《星島地產網》報道，中原市務經理黃宏超表示，東涌映灣園8座高層H室，面積900方呎，為三房連套房間隔，享有海景，單位原叫價1100萬，買賣雙方經議價後以105...
2022-03-03
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鮑威爾挺加1/4厘 儲局溫和加息 杜指彈588點
雖然烏克蘭戰事持續，但市場已逐漸消化，外圍股市企穩，油價則顯著上升。美股杜指早段升208點，至33503點，升幅為0.6%。標普指數亦升0.5%，納指早段則只升0.2%。美國聯儲局主席鮑威爾支持今個月...
2022-03-03
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李察利臣地頭之王 拖肥炒得起
李察利臣年初傷瘉復出極速重拾狀態，成為愛華頓不可或缺的取分之匙，而且主場出戰表現特別醒神，今晚英格蘭足總盃十六強主場迎擊來自第五級別聯賽的波利咸，有力領軍大破對手。拖肥糖讓得起兩球，直取讓球主客和「主...
2022-03-03
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低調抗癌兩年 55歲祝文君肺癌病逝
曾擔任TVB節目《城市追擊》主持的資深藝人祝文君，本周一在睡夢中安詳離世。祝文君生前未透露患上肺癌，故眾多圈中人獲悉她離世的消息，均感到非常愕然及惋惜。享年55歲的祝文君出身TVB第三期藝訓班，去年1...
2022-03-03
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社論｜民間計算染疫人數比專家貼地 - 李一飄
近日染疫人數和不治人數屢創新高，究竟這種惡劣疫境持續至何時？香港大學醫學院日前公佈最新估算，描繪出非常駭人的前景，這並非是數字遊戲，平日只要用簡單方法計算，亦會得到類同結果。本報以實例計算，疫情的確極...
2022-03-03
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容天鵬梅開二度 莫雷拉田泰安起孖 潘頓又贏三W封王
昨晚谷中又舉行九場賽事，潘頓繼續強勢，先後勝出容廄「傲龍駒」、呂廄「有何不可」和羅廄「幸運旅程」，並於第八場後提前成為騎師王。至於莫雷拉先勝出「又享耆成」為容廄起孖，之後再贏文廄「金鑽貴人」，與勝出蔡...
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