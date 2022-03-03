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Niki鼓勵齊心抗疫：風雨過後必晴朗

2022-03-03 列印
■Niki呼籲大家在疫境中一起加油！
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周勵淇（Niki）前日在社交網分享一張自拍靚照，並留言鼓勵面對嚴峻疫情的港人齊心抗疫，她寫道：「大家好嗎？三月從陽光普照的一天開始，大家一起加油，繼續堅持，風雨過後，必會晴朗。#齊心抗疫 #香港加油」！

有網友讚已為人母的Niki皮膚白裏透紅，樣貌不像已42歲，亦有人留言認為她「濾鏡效果似乎太重手」，和李佳芯及楊茜堯「撞樣」呢！■Niki早前情人節分享和兒子Morris的溫馨合照。
■Niki早前情人節分享和兒子Morris的溫馨合照。


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