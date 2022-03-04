Kim宣佈回復單身 捐款助烏克蘭解決糧荒

■Kanye新歌MV疑惡搞Pete。

真人騷女王Kim Kardashian去年2月入紙申請與饒舌天王Kanye West離婚，去年底Kim再入稟要求於法律上自己屬單身，但遭Kanye反對。昨日Kim獲判勝訴，她如今在法律上已單身，但與Kanye的離婚官司仍繼續。Kim透過視像現身法庭，法官問她「婚姻關係是否出了問題？」及「婚姻是否能透過諮詢修復？」Kim第一條答是，第二條就答否，看來離婚心意已決。另外，Kanye在社交網上載新歌《Eazy》MV，歌詞提到會毆打Kim現任男友Pete Davidson，MV中就見一個疑似Pete的泥膠公仔遭綁架，之後被埋在地上只露出頭，然後疑是Kanye的公仔在Pete頭上撒上玫瑰花種子，Pete頭上就開出很多玫瑰花。另外，Kim宣佈捐款到「世界中央廚房」組織，助烏克蘭人解決糧食問題。