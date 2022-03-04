另外，Kanye在社交網上載新歌《Eazy》MV，歌詞提到會毆打Kim現任男友Pete Davidson，MV中就見一個疑似Pete的泥膠公仔遭綁架，之後被埋在地上只露出頭，然後疑是Kanye的公仔在Pete頭上撒上玫瑰花種子，Pete頭上就開出很多玫瑰花。另外，Kim宣佈捐款到「世界中央廚房」組織，助烏克蘭人解決糧食問題。
Kim宣佈回復單身 捐款助烏克蘭解決糧荒
另外，Kanye在社交網上載新歌《Eazy》MV，歌詞提到會毆打Kim現任男友Pete Davidson，MV中就見一個疑似Pete的泥膠公仔遭綁架，之後被埋在地上只露出頭，然後疑是Kanye的公仔在Pete頭上撒上玫瑰花種子，Pete頭上就開出很多玫瑰花。另外，Kim宣佈捐款到「世界中央廚房」組織，助烏克蘭人解決糧食問題。
獄中千人染疫 李卓人何俊仁中招
新冠病毒攻入銅牆鐵壁的監獄，懲教署過去兩月為在囚人士檢測，發現一千人染疫。據悉，前支聯會主席李卓人、副主席何俊仁，以及社運人士古思堯確診。懲教署公佈，截至前天，累計約一千名在囚人士染疫，絕大部份人無病...
2022-03-04
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廣州英勇清潔工 寒風刺骨跳江救人
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
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美國延後試射導彈免誤判 普京令核武部隊置戰鬥狀態
俄羅斯入侵烏克蘭，雙方激戰之際，美國國防部宣佈押後原定本周試射民兵三型（Minuteman III）洲際彈道導彈，以免引起俄羅斯誤判。俄羅斯總統普京上周日下令國防部長和總參謀長，將核武部隊置於戰鬥警戒...
2022-03-04
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長實近60億奪市建局土瓜灣項目
市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的四個重建項目，上月10日截標，市建局昨日公佈結果，由長實力壓其餘六間入標財團，以逾59億成功奪得項目發展權，每方呎樓面地價約11382元。每呎樓面地價約11382元...
2022-03-04
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市場等待非農就業數據 油價高位回調 杜指反覆跌51點
烏克蘭戰事持續，倫敦布蘭特原油期貨一度升穿每桶118美元，創近9年新高。其後油價回調至107美元水平，美股周四早段顯著向好。杜指曾升287點，至34179點，升幅0.85%，標普指數以及納指早段均升0...
2022-03-04
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後憂歐聯抗「紅」 國米留「力」忌讓
次席射手迪祖域近況大勇，助包尾的沙蘭力坦拿近五仗意甲一勝四和不敗，護級未絕望。今晚聯賽造訪正值頹勢兼有下周中歐聯後顧的國際米蘭，此子誓言施展渾身解數，領軍繼續搶分，讓球主客和受讓兩球「客勝」可作過關膽...
2022-03-04
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疫情下生意難做家燕姐狂呻 黃宗澤蠔吧餐廳 損失過百萬
第5波疫情未見頂，大部份藝人冇工開，就算經營副業嘅藝人生意都失守，雪上加霜，叫苦連天。經營蠔吧餐廳已經3年嘅黃宗澤﹙Bosco）索性由上月21日開始停業到3月7日，損失過百萬；至於家燕媽媽藝術中心為咗...
2022-03-04
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社論｜出動超級電腦 為全民強檢結果分流 - 李一飄
港府正策劃全民強檢，料本月下旬展開。按照港大醫學院的推算，社區有大量染疫者，經全民強檢，將全部浮現，下一步將牽涉複雜的分流安排，讓不同健康狀況、年齡、家庭結構等染疫者，分別送入醫院、方艙醫院、隔離營、...
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容天鵬梅開二度 莫雷拉田泰安起孖 潘頓又贏三W封王
昨晚谷中又舉行九場賽事，潘頓繼續強勢，先後勝出容廄「傲龍駒」、呂廄「有何不可」和羅廄「幸運旅程」，並於第八場後提前成為騎師王。至於莫雷拉先勝出「又享耆成」為容廄起孖，之後再贏文廄「金鑽貴人」，與勝出蔡...
2022-03-03
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