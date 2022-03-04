DaDa連續三年角逐百大美女榜AK孖Alton出新歌邀粉絲寫Rap

該網站亦宣佈，MIRROR成員江𤒹生（AK）獲提名角逐「全球百大俊男美女排行榜」，是繼姜濤後第二位獲正式提名的「鏡仔」。
而AK與Alton（王智德）的合唱歌《REBOUND》則在昨日面世，MV在昨晚9時於MIRROR官方頻道上架。兩人前晚率先在社交網分享MV預告片，片中可見戴眼鏡的AK和Alton一齊瞓！他們又邀請粉絲跟着MV預告片的音樂，自創15秒Rap詞。
新冠病毒攻入銅牆鐵壁的監獄，懲教署過去兩月為在囚人士檢測，發現一千人染疫。據悉，前支聯會主席李卓人、副主席何俊仁，以及社運人士古思堯確診。懲教署公佈，截至前天，累計約一千名在囚人士染疫，絕大部份人無病...
2022-03-04
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
俄羅斯入侵烏克蘭，雙方激戰之際，美國國防部宣佈押後原定本周試射民兵三型（Minuteman III）洲際彈道導彈，以免引起俄羅斯誤判。俄羅斯總統普京上周日下令國防部長和總參謀長，將核武部隊置於戰鬥警戒...
2022-03-04
市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的四個重建項目，上月10日截標，市建局昨日公佈結果，由長實力壓其餘六間入標財團，以逾59億成功奪得項目發展權，每方呎樓面地價約11382元。每呎樓面地價約11382元...
2022-03-04
烏克蘭戰事持續，倫敦布蘭特原油期貨一度升穿每桶118美元，創近9年新高。其後油價回調至107美元水平，美股周四早段顯著向好。杜指曾升287點，至34179點，升幅0.85%，標普指數以及納指早段均升0...
2022-03-04
次席射手迪祖域近況大勇，助包尾的沙蘭力坦拿近五仗意甲一勝四和不敗，護級未絕望。今晚聯賽造訪正值頹勢兼有下周中歐聯後顧的國際米蘭，此子誓言施展渾身解數，領軍繼續搶分，讓球主客和受讓兩球「客勝」可作過關膽...
2022-03-04
第5波疫情未見頂，大部份藝人冇工開，就算經營副業嘅藝人生意都失守，雪上加霜，叫苦連天。經營蠔吧餐廳已經3年嘅黃宗澤﹙Bosco）索性由上月21日開始停業到3月7日，損失過百萬；至於家燕媽媽藝術中心為咗...
2022-03-04
港府正策劃全民強檢，料本月下旬展開。按照港大醫學院的推算，社區有大量染疫者，經全民強檢，將全部浮現，下一步將牽涉複雜的分流安排，讓不同健康狀況、年齡、家庭結構等染疫者，分別送入醫院、方艙醫院、隔離營、...
2022-03-04
昨晚谷中又舉行九場賽事，潘頓繼續強勢，先後勝出容廄「傲龍駒」、呂廄「有何不可」和羅廄「幸運旅程」，並於第八場後提前成為騎師王。至於莫雷拉先勝出「又享耆成」為容廄起孖，之後再贏文廄「金鑽貴人」，與勝出蔡...
2022-03-03