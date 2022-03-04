DaDa連續三年角逐百大美女榜AK孖Alton出新歌邀粉絲寫Rap

■AK與Alton的新歌昨日面世。

現年32歲的陳靜（DaDa）近日獲提名角逐美國電影網站TC Candler舉行的「全球百大俊男美女排行榜」，這是她連續三年入圍角逐；DaDa早在2012年已首度打入「全球百大」，排名達第44位，相當厲害！該網站亦宣佈，MIRROR成員江𤒹生（AK）獲提名角逐「全球百大俊男美女排行榜」，是繼姜濤後第二位獲正式提名的「鏡仔」。而AK與Alton（王智德）的合唱歌《REBOUND》則在昨日面世，MV在昨晚9時於MIRROR官方頻道上架。兩人前晚率先在社交網分享MV預告片，片中可見戴眼鏡的AK和Alton一齊瞓！他們又邀請粉絲跟着MV預告片的音樂，自創15秒Rap詞。