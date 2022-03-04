■Bosco發現肩背留下很多抓痕！

■陳瀅強忍鹹豬手一幕，令不少觀眾亦「眼火爆」！

■陳瀅（左下）玩送吻，黃宗澤隔空和應照單全收！

熱播中的新劇《飛虎3壯志英雄》幾位主角黃宗澤（Bosco）、陳瀅（Jeannie）及蔡思貝，前晚齊在網上開Live暢談劇情，蔡思貝難頂Bosco「錫晒」陳瀅，竟大呻：「你有陳瀅得啦！」Bosco和陳瀅更晒命，大玩隔空「互咀」！黃宗澤（Bosco）、陳瀅（Jeannie）和蔡思貝前晚齊在網上開直播暢聚，確診新冠肺炎自我隔離中的周嘉洛都有觀看，Bosco就拿他和陳瀅的緋聞開玩笑，笑指他「擺明示威」，又着他不要「騎劫」直播。蔡思貝慰問周嘉洛病情，但他未有回應。Bosco笑言最難忘和陳瀅在劇中的感情戲，笑言申請下輯不拍爆炸戲，只跟陳瀅拍吻戲！蔡思貝即勁「呷醋」投訴Bosco道：「你有陳瀅得啦！」Bosco即安撫蔡思貝別呷醋，但又附和陳瀅玩隔空咀嘴！三人其實老友鬼鬼，亦有對着鏡頭嘟嘴扮咀嘴。高層樂易玲前晚有看他們直播，Bosco趁機問幾時加片酬？樂小姐就留言答「立即」！Bosco肩背留抓痕而《飛虎3》前晚播出的一集，劇情講述陳瀅因身份敗露致行動失敗感自責，與Bosco借酒澆愁，兩人飲醉後發生一夜情，Bosco事後洗澡發現肩背留下很多抓痕！陳瀅則有牀單裹身及低胸性感晚裝Look上陣，不少網友留言大讚「陳瀅真係好索」！陳瀅在劇中為取得目標人物河國榮的掌紋，任由對方摸屁股，有肉緊網友就戥她的角色呻蝕底！而Bosco早前接受《Stak Talk》訪問時亦談到與陳瀅拍牀戲，笑言其實是他「犧牲色相」：「（牀上）過程乜都冇呀，仲要淨係着住條底褲，真係犧牲色相！」