Selina寫詩認拍拖： 我的春天也來了！

■Selina欣言在社交網發文承認戀情。

曾在2010年於上海拍劇歷火劫燒至重傷險死的台灣組合S.H.E成員Selina（任家萱），16年與老公張承中離婚後，去年透露遇到比她年輕7歲的追求者。近日有Selina在上海與男伴在街上親密繞手的相片和短片瘋傳，男方被指和她齊進入酒店。兩人亦被攝得甜蜜互動，40歲的Selina表現雀躍，儼如蜜運中的女孩子，不時露出幸福甜笑。據悉，Selina的新歡姓徐，兩人於去年9月起拍拖。Selina昨日在社交網發文，以打油詩「女人四十一枝花 幸運戀情正萌芽 彼此珍惜同步伐 小情小愛請吃瓜」及「春暖花開，我的春天也來了」承認新戀情，但希望低調護愛苗，不願透露細節。隊友Ella（陳嘉樺）留言祝福大方認愛的她道：「春天來了，好幸福啊」！Selina的前夫張承中則表示，Selina已介紹男友給他認識。