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Netflix加入抵制俄羅斯 工藤靜香母女祈求和平

2022-03-04 列印
■工藤靜香呼籲戰禍早日結束。
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俄羅斯軍隊入侵烏克蘭造成軍民死傷，多地藝人呼籲停戰，木村拓哉的太太工藤靜香，昨日在社交網貼出象徵「和平」的橄欖樹照片及留言道：「希望和平早日到來。」她的兩位女兒光希與心美，亦在社交網寫祈求停戰。

另外，多家電影公司早前宣佈取消多部新片在俄羅斯上映，串流平台Netflix及演唱會推廣公司Live Nation昨日宣佈加入抵制行列，Netflix叫停四部籌備中的俄羅斯劇集，並暫停購入該國影視作品。Live Nation強烈譴責俄羅斯入侵烏國外，宣佈不推廣任何在俄羅斯舉行的演唱會。另外，康城影展大會昨日宣佈，不允許俄羅斯的官方代表團及作品參展。■光希日前身在巴黎出席時裝周活動。
■光希日前身在巴黎出席時裝周活動。


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