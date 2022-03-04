Netflix加入抵制俄羅斯 工藤靜香母女祈求和平

■光希日前身在巴黎出席時裝周活動。

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭造成軍民死傷，多地藝人呼籲停戰，木村拓哉的太太工藤靜香，昨日在社交網貼出象徵「和平」的橄欖樹照片及留言道：「希望和平早日到來。」她的兩位女兒光希與心美，亦在社交網寫祈求停戰。另外，多家電影公司早前宣佈取消多部新片在俄羅斯上映，串流平台Netflix及演唱會推廣公司Live Nation昨日宣佈加入抵制行列，Netflix叫停四部籌備中的俄羅斯劇集，並暫停購入該國影視作品。Live Nation強烈譴責俄羅斯入侵烏國外，宣佈不推廣任何在俄羅斯舉行的演唱會。另外，康城影展大會昨日宣佈，不允許俄羅斯的官方代表團及作品參展。